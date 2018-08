El ‘zasca’ de Risto Mejide a los que no confiaban en su relación con Laura Escanes

Risto Mejide y Laura Escanes llevan más de 3 años de relación y, tal como demuestran en redes sociales, están felices y enamorados como el primer día. Por ese motivo Risto ha querido aprovechar que cumplían 38 meses juntos para darles un 'recadito' a sus haters , especialmente aquellos que no apostaban por su relación.

Cuando Risto Mejide y Laura Escanes hicieron pública su relación, hubo reacciones de todo tipo. Desde los que se alegraban por ver a ambos felices hasta los que tachaban de montaje este noviazgo.

Pero el tiempo ha pasado y lo cierto es que la pareja ya lleva más de tres años feliz relación, que incluso consolidaron el año pasado con su boda.

El publicista no ha esperado a ningún aniversario típico y ha sido justo ahora, a los 38 meses, cuando ha querido lanzar en redes sociales un mensaje a todos aquellos que no apostaron por esta relación en sus inicios: "Donde están ahora los que no nos daban ni un telediario? 38 meses y más de 2000 telediarios después, tú sigues fascinándome".

Laura Escanes no ha tardado en responder a la bonita publicación de su marido: "Nadie ni nada podrá detener lo que siento por ti. Solo tú. Te amo", dejando claro que su relación es de lo más estable y feliz.