Arcade Fire triunfan en la última noche del Primavera Sound más multitudinario

A las 19.30 de la tarde en el Auditori Rockdelux, lejos de grandes escenarios y toneladas de purpurina que han eclipsado esta edición del festival; se podía disfrutar de uno de los conciertos más íntimos: el de Rosalía y Raül Refree.

A guitarra y voz, este dúo ofreció un sentido directo que emocionó a todos los asistentes que llenaron el auditorio, que no pararon de aplaudir y jalear a la cantaora catalana mientras presentaba Los Ángeles, su nuevo trabajo junto al inquieto productor barcelonés.

Metronomy fueron uno de los encargados de empezar a animar la noche con su Love Letter, pop electrónico perfecto para poner a bailar a todo el público congregado en el escenario Mango con una sencilla pero efectiva puesta en escena.

Tras ellos, Grace Jones ofrecía su concierto en el escenario Heineken mientras muchos otros lo veíamos desde las pantallas del escenario de enfrente, donde intentábamos coger un sitio decente para el esperado directo de Arcade Fire.

Con un público excesivamente nervioso en algunos casos, finalmente la banda liderada por el matrimonio Win Butler y Régine Chassagne salió al escenario a ritmo de la coreadísima Wake Up. Siguiendo en esta misma línea y siendo conscientes de que son un grupo de masas y que estaban actuando en un festival donde la gente quería saltar y cantar, tampoco faltaron los temas más animados y conocidos del grupo como No Cars Go o Heres Come The Night Time.

Y por supuesto no podían faltar su nuevo single Everything Now, que pese a haberse estrenado hace tan sólo unos días los asistentes ya se sabían a la perfección; ni Creature Comfort, otro tema nuevo con el que cerraron el concierto formando un bis tras la energética Rebellion (Lies).

Haim eran el artista unexpected del sábado, actuando por sorpresa a las 3 de la mañana. El trío de hermanas presentó en directo su trabajo Something To Tell You, en un abarrotadísimo escenario Ray Ban con un público de lo más entregado.

Tras ellas, la recta final de la noche se dividía principalmente entre los estadounidenses !!! en el mismo escenario y en el Primavera Bits, el nuevo espacio con dos escenarios especializados en música electrónica. Pero sin duda, como cada año el final de fiesta tiene que ser en el escenario Ray Ban con DJ Coco, un clásico que nunca defrauda para poner el broche de oro a una edición más del Primavera Sound.