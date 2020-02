Exit Festival añade a DJ Snake, Sheck Wes, Metronomy o Marky Ramone a David Guetta, Tyga, James Arthur o Fatboy Slim en un cartel con muchas sorpresas por desvelar

Uno de los eventos musicales líderes en Europa, el multigalardonado Exit Festival de Serbia, añade cerca de otras 30 actuaciones, llegando así al 33% de su variada y destacada programación.

Este macrofestival, que cuenta con más de 40 escenarios y zonas, celebrará su vigésimo aniversario a lo grande del 9 al 12 de julio de 2020 en la espectacular Fortaleza Petrovaradin del siglo XVIII, con vistas al Danubio y a su ciudad anfitriona: Novi Sad.

Como novedades se han incorporado al cartel de EXIT el francés creador de éxitos DJ Snake, el reputado rapero Sheck Wes, los sensacionales Metronomy, el ícono del punk Marky Ramone, los héroes del hardcore neoyorquino Agnostic Front y 25 actuaciones más de todo tipo de estilos y géneros musicales.

Este grupo de artistas se unen a los ya confirmados David Guetta, Fatboy Slim, James Arthur, Tyga, Boris Brejcha, ARTBAT, Sepultura, Meduza, ZHU y docenas más. Desde sus raíces rebeldes, EXIT ha ganado dos veces el título de “Best Major European Festival” en los European Festival Awards, el premio “Best Overseas Festival” en los UK Festival Awards y decenas de otros premios y reconocimientos por parte de los medios de comunicación más influyentes del mundo.

DJ SNAKE

DJ Snake se ha convertido en uno de los artistas más relevantes del mundo por sus más que conocidos singles Taki Taki, Lean On, Turn Down for What, y Loco Contigo junto a otro de los cabeza de cartel de EXIT, Tyga, con más de un billón de reproducciones en YouTube en total.

Su súper éxito "Taki Taki" junto a Cardi B y Selena Gomez ha superado el billón de reproducciones en los primeros 4 meses, convirtiéndose en el primer vídeo en conseguir este hito en la historia. También ostenta otro récord, con el tema “Lean On” junto a Major Lazer ha superado los 2.7 billones de visitas en YouTube y ha sido la canción más reproducida de Spotify durante 11 meses.

DJ Snake ha ganado dos premios Billboard y un premio MTV, y ha sido nominado al Grammy como uno de los productores del álbum “Born This Way” de Lady Gaga. Este talento francés con ascendencia argelina ha estrenado en 2019 el álbum “Cart Blanche”, consiguiendo ser número 1 en la lista Billboard's Dance/Electronic.

De sus 21 singles, 3 de ellos han alcanzado el diamante, 4 han conseguido el platino y 2 han conseguido el oro en ventas. En relación a su trayectoria, la revista Rolling Stone señala que “DJ Snake ha estado perfeccionando su propia versión venenosa, implacable y primordialmente estridente de la música bass que puede hacerte estallar la cabeza.”

DJ Snake también es parte del colectivo Pardon My French, y fundador del cada vez más popular sello “Premiere Classe”.

SHECK WES

Sheck Wes se ha convertido en una verdadera sensación del rap de New York, y su Mo Bamba es considerado uno de los temas más relevantes del hip-hop del último lustro.

El rápido éxito de este rapero y productor de Harlem de veintidós años queda evidenciado por el reconocimiento de Travis Scott y Kanye West, quien ha firmado sus publicaciones, lanzando a Wes a la categoría de cabeza de cartel. A pesar de contar solo con un álbum de estudio, ha cosechado un buen número de colaboraciones con grandes artistas como DJ Snake, 21 Savage, Lil Pump, Offset y Gucci Mane.

METRONOMY

Metronomy es una banda galardonada en varias categorías, desde mejor coreografía a mejor artista de pop, y por otro lado su líder, el productor Joseph Mount, es reconocido por colaborar con Robyn, Jessie Ware, Diplo, Sophie Ellis-Bextor entre otros.

Metronomy ha estado de gira con artistas como Coldplay, y su estilo se asienta en sonidos rockeros bailables bastante adelantados a su tiempo. Reconocidos por su sólida comunidad de seguidores y vídeos extremadamente cinemáticos, su sexto álbum Metronomy Forever ha sido publicado el pasado mes de septiembre.

MARKY RAMONE

También vendrá a celebrar el vigésimo cumpleaños de EXIT uno de los miembros del Salón de la Fama del Rock 'n’ Roll, cuyas manos están impresas en el Paseo de Hollywood Rock, Marky Ramone, quien fuese durante 15 años el baterista de la legendaria banda de punk The Ramones.

Marky Ramone tocará junto a su actual banda Blitzkrieg e interpretará los mejores éxitos de The Ramones en la Fortaleza Petrovaradin.

También se añade al cartel uno de los punks más hard-core del mundo, Agnostic Front, las heroínas del hard rock sueco Thundermother, la banda hardcore de Boston Death Before Dishonor, los artistas de culto del underground punk anárquico Rattus, y muchos más artistas como los noruegos Shining, los londinenses Guitar Gangsters, los escandinavos Misconduct, el trío de punk rock danés Movement, la banda sueca de thrash metal Terminal Prospect, la furiosa banda checoslovaca de death black metal Bohemist, la banda brasileña de thrash metal Nervosa, al auténtico goth metal de los finlandeses Lamori, la lúcida fusión de black metal y raw hardcore de Hexis y la maquinaria mexicana de death metal Armad.

Un festival multicultural y ecléctico único en una fortaleza a orillas del Danubio. Imperdible e imperdonable no acudir... Al menos, una vez en la vida.