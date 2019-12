Exit, el festival más divertido de los Balcanes, celebra su XX aniversario con David Guetta, Tyga, James Arthur y Fatboy Slim

Exit Festival celebra su XX Aniversario por todo lo alto. El mejor festival europeo (Best Major European Festival) en 2013 y 2017, mejor festival fuera de las islas británicas en 2007 (Best Overseas Festival) y mejor festival de verano en Europa (Best Summer Music Festival in Europe) no vive solo de títulos sino de experiencias y cartelazo.

Este verano, entre el 9 y el 12 de julio el secreto musical va a estar en la bella y mágica ciudad serbia de Novi Sad, Capital Europea de la Cultura 2021 y un motivo para acercarse a vivir desde una fortaleza, la de Petrovadarin, a los pies del Danubio, un festival de música único.

CALIDAD-PRECIO Y CON UN CARTEL ECLÉCTICO, MULTICULTURAL Y DIVERSO

Exit Festival, con un abono de 99 € por cuatro días de festival, es probablemente el festival europeo con mejor relación calidad musical – precio.

Entre los primeros 20 grupos y bandas confirmadas podemos encontrar a nuestra estrella en Europa Baila, David Guetta, acompañado en la cabeza del cartel por el macareno Tyga.

Del EDM al rap pasando por el indie más íntimo de James Arthur, el big beat de Fatboy Slim, el ‘padre’ del high-tech minimal Boris Brejcha o un clásico del trash metal como son los brasileños de Sepultura.

Pero la lista de las primeras confirmaciones no termina ahí. Más electrónica y de la buena de la mano de Meduza y su exitazo ‘Piece of Your Heart’; el heavy de Billy Milano con su banda M.O.D. (Method of Destruction), los DJ’s ucranianos de ARTBAT, la incógnita electrónica personificada de Zhu…

Otros nombres que sonarán en Novi Sad son Moscow Death Brigade, Crippled Black Phoenix, She Past Away, Bury Tomorrow, Kosheen, Roni Size o LTJ Bukem.