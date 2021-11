Los MTV EMAS 2021: a qué hora empieza y cómo verlo en directo

La música siempre ha estado presente en nuestras vidas, especialmente a lo largo de este último año. Gracias a ella, hemos encontrado ánimo día a día durante el confinamiento, siendo nuestra compañía durante los momentos más complicados. Por eso, ha llegado el día de celebrar la música en vivo y la vuelta de los artistas a los escenarios. Y no hay mejor manera de hacerlo que de la mano de los MTV Europe Music Awards 2021.

Los MTV Europe Music Awards son uno de los premios más famosos desde el año 1994 porque conmemoran el lenguaje universal de la música. Tras un año sin celebrarse debido a la COVID-19 vuelven por todo lo alto. Esta vez, la ciudad que acogerá el evento musical internacional será Budapest. La capital de Hungría emitirá, por primera vez, la gala de los MTV EMAs en directo, desde el complejo Papp László Budapest Sportaréna este domingo 14 de noviembre a partir de las 21:00 horas (hora peninsular).

Unos premios de tanta relevancia musical a nivel global deben contar con unos presentadores que estén a la altura. Por ello, será la mismísima Saweetie, rapera, actriz y empresaria, la encargada de presentar la gala. Además, también contaremos con su presencia en el escenario para interpretar Best Friend y Back To The Street de su próximo álbum.

“Estamos encantados de tener a Saweetie como anfitriona y presentadora en los EMAs de este año en Budapest”, dijo Bruce Gillmer, presidente de Música, Talento Musical, Programación y Eventos de ViacomCBS. “Saweetie es una fuerza polifacética que sin duda iluminará el escenario en una de las noches más importantes de la música”.

Junto a ella, los encargados de entregar los premios serán Rita Ora, Winnie Harlow, Joel Corry, Drew Mclntyre, Ryan Tedder y Manu Gavassi.

MTV EMAS 2021: a favor de la igualdad

La cita congregará a la música como protagonista en un evento dirigido a todos los públicos. La gala promete ser una “noche inolvidable que contará con grandes estrellas internacionales como presentadores de los premios y en la que el escenario de los MTV EMAs volverá a brillar con actuaciones memorables”.

En España, se podrá ver en directo a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) a través de las redes sociales y en el propio canal de MTV. Se ha asegurado la presencia internacional en más de 180 países y, de acuerdo con presidente y CEO de ViacomCBS Networks International, Raffaele Annecchino, será “un momento increíble para todos y una oportunidad única para que los fans celebren el poder de la música y su capacidad para trascender fronteras. Después de un periodo tan largo, me hace increíblemente feliz que los EMAs se celebren en la ciudad de Budapest en la que estamos seguros será una noche extraordinaria con una gran repercusión global”.

Por otro lado, Chris McCarthy, Presidente y CEO de MTV Entertainment Group ha recalcado que la igualdad será un factor clave para esta nueva cita. De la misma manera, Bruce Gillmer de ViacomCBS ha destacado que "Los MTV EMAs son nuestra gran noche de la música global, en la que unimos a los fans de todo el mundo. Será un evento épico ya que volvemos, en directo desde Hungría, a iluminar el escenario con increíbles actuaciones, pensado como una celebración única de los fans de la música y de sus artistas favoritos”.

¿Cómo puedes votar en los MTV EMAs 2021?

Los espectadores podrán participar en la votación a través de su página web. El público podrá votar en todas las categorías, a excepción de la categoría a Mejor Vídeo.

¿Y si quieres votar a algún artista extranjero? Te estarás preguntando. También podrás hacerlo, mediante la página web de cada territorio.