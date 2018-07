Robert Plant, Alabama Shakes, Damien Rice, Crystal Fighters o Rudimental actuarán en el festival Cruïlla Barcelona 2016

Cruïlla Barcelona se celebra del 8 al 10 de julio su octava edición en el Parc del Fòrum de la capital catalana. Robert Plant & The Sensational Space Shifters es, sin duda, el gran nombre del cartel. El ex Led Zeppelin presentará su último disco, Lullaby... and the Ceasless Roar, por primera vez en el Estado español. Otros que vienen a presentar nuevo disco son Crystal Fighters, que con tan solo 2 álbumes de estudio se han ganado el reconocimiento internacional, como los ingleses Rudimental, una banda que navega por el drum 'n' bass mientras colabora con artistas de la talla de Ed Sheeran, John Newman, Bastille o Emeli Sandé y hace de sus actuaciones verdaderas fiestas donde no puedes dejar de bailar. Alabama Shakes y el músico irlandés Damien Rice fueron de los primeros nombres en anunciarse, dos de las actuaciones más esperadas de este ecléctico festival.

Dos mujeres con una presencia increíble en el escenario serán protagonistas de esta edición: la primera, Skin, la cantante de Skunk Anansie, una banda que conquistó los 90, y que ahora vuelven, en plena forma y tras un parón de siete años, para presentar su nuevo disco, Anarchytecture. La segunda: Chan Marshall, la artista que se esconde tras Cat Power, que vuelve al Cruïlla asegurando, como siempre, un espectáculo único.

Otros confirmados internacionales para la próxima edición del Cruïlla Barcelona son el dúo alemán Digitalism, Alabama Shakes, James, Seeed, Shantel & Bucovina Club Orkestar, Calexico, Emicida, Esperanza Spalding, la banda de Jazz-Funk Snarky Puppy y Bomba Estéreo.

Junto con todas estas bandas provenientes de todo el mundo, Cruïlla Barcelona suma al cartel grandes bandas nacionales como Bunbury, Fermin Muguruza, Vetusta Morla, Love Of Lesbian, Chambao, Elefantes, Adrià Puntí, Xoel López, Ramón Mirabet, Egon Soda o Animal.

PRECIO:

Abono: 105 euros + gastos

Entradas: 75 euros (viernes o sábado) y 25 euros (domingo)

MÁS INFORMACIÓN:

cruillabarcelona.com

@cruillabcn

CÓMO LLEGAR