Black Eyed Peas actuará en Cruïlla 2019 para celebrar los 10 años del festival

Black Eyed Peas no necesitan presentación. Temazos tan míticos como 'I Gotta Feeling', 'Pump It', 'My Humps', 'Shut Up' o 'Where is The Love' seguro que te transportan a toda la primera década de los 2000.

Sus canciones están implantadas en nuestro córtex cerebral y liberan dopamina, la hormona de la felicidad. Con ellos y contigo hemos decidido abrir la décima edición del Cruïlla, porque queremos que recuerdes la noche del 3 de julio, al menos, durante diez años más.

De esta manera el Festival Cruïlla 2019 llenará de música el Parque del Fórum de Barcelona los días 3, 4, 5 y de julio, y amplía su aforo hasta las 100.000 personas en una edición para la que ya se había confirmado las actuaciones de Kylie Minogue, Foals, Bastille, Zaz, Vetusta Morla, Years & Years, Garbage, Love of Lesbian, Michael Kiwanuka, Natos y Waor o Tiken Jah Fakoly entre otros, en un cartel que vuelve a demostrar el carácter único del Festival.