Macklemore & Ryan Lewis actuarán en el Cruïlla Barcelona 2014

Macklemore y Ryan Lewis actuarán por primera vez en nuestro país en el festival Cruilla Barcelona que se celebrará del 11 al 13 de julio en el Parc del Fòrum. Jack Johnson y Band Of Horses completan los cabeza de cartel.

Nueva tanda de confirmados para esta edición del festival Cruilla Barcelona. En una rueda de prensa celebrada el pasado martes, el director del festival, Jordi Herreruela, anunció la incorporación de Macklemore y Ryan Lewis, en su primera y única fecha en España; con el nuevo disco de Jack Johnson, y los máximos representantes del sonido americano, que acaba de publicar el trabajo 'Acoustic at the Ryman', de Band of Horses.

Estos nombres llegan después de los ya anunciados Calle 13, Zaz, Vetusta Morla, Imelda May y Berri Txarrak. Completarán este carte los hermanos australianos Angus & Julia Stone, así como el único concierto de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, con nuevo disco, nuevo espectáculo y nueva película, mientras que otro concierto en primera y única fecha en España será el de la banda australiana John Butler Trio.

La dosis de ska llegará con The Selecter, a la vez que el grupo de culto Tinariwen llevará su blues tuareg, y Valerie June desplegará su folk blues producido por Dan Auerbach de The Black Keys, en su primera y única actuación en España.

Jazzanova feat. Paul Randolph serán una de las sorpresas de este año, con su electrónica jazzy, y la vanguardia electrónica será obra de Skip & Die, desde Sudáfrica (son los discípulos de M.I.A. o Die Antwoord).

Los artistas nacionales Txarango, Bongo Botraco, Blaumut, Joan Dausà, Maria Rodés, Nueva Vulcano y Oques Grasses.

El festival ha reivindicado el significado de su nombre, "cruce de caminos", hijo del mediterráneo, la cultura, el sol, la playa, la calle y la música.

Europa FM fue emisora oficial de la edición del Cruilla Barcelona 2013 que congregó a 31.000 asistentes que pudieron disfrutar de las actuaciones de Snoop Dogg, Cat Power, Suede, James Morrison, Rufus Wainwright, Morcheeba y Wycleef Jean & Refuge Camp.