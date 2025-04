14 canciones para celebrar el Día del Libro con música

El 23 de abril resulta una fecha señalada en rojo para los amantes de la literatura al celebrarse el Día del Libro y Sant Jordi. Una ocasión ideal para repasar algunas canciones cuyo vínculo con las letras va más allá del que reflejan sus versos, conteniendo alusiones a obras o personajes literarios que han influenciado a sus autores.

1. Wonderland - Taylor Swift

La absoluta diva del pop Taylor Swift es una de las autoras que acude más habitualmente a obras literarias. En el caso de Wonderland, resulta evidente que referencia el libro Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, empleando la historia de la protagonista del libro de Lewis Carroll siguiendo al conejo en su camino hacia este mundo alternativo como una metáfora de una relación disfuncional.

2. Malamente - Cap.1: Augurio - Rosalía

El primer gran hit de Rosalía vino inspirado por Flamenca, un texto medieval anónimo escrito en occitano en el siglo XIII bajo el título original de El roman de Flamenca. Una obra en la se narra la relación posesiva entre la mujer que da nombre al texto y que se encuentra prisionera en una torre debido los celos de su marido.

3. Off to the races - Lana del Rey

El aura sombría que ha rodeado algunas de las canciones de Lana del Rey está más que presente en Off to the races, una canción en la que la artista toma la truculenta narración de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov adaptándola para crear una obra original en la que se difuminan algunos elementos de la historia original del autor ruso.

4. Rosas - La Oreja de Van Gogh

Ese día menos pensado que recita Amaia Montero en Rosasparece que pilló atareada a la donostiarra, que se hallaba "resumiendo con prisas Tiempo de silencio", la única novela completa del escritor y psiquiatra Luis Martín-Santos.

5. Peter Pan - El Canto del Loco

El eterno espíritu de juventud del que hace gala Dani Martín tuvo su gran baluarte en Peter Pan, la canción de El Canto del Loco inspirada en la obra de teatro de principios del siglo XX Peter Pan y Wendy, del dramaturgo escocés James Matthew Barrie.

6. Frankenstein - Lenny Kravitz

El incombustibleLenny Kravitzse convierte durante cuatro minutos y medio en el Frankenstein que describió Mary Shelley como su Moderno Prometeo en 1818.

7. Sin noticias de Gurb - Miki Nuñez

Miki Núñez se alía con su paisano catalán Eduardo Mendoza para cantar Sin noticias de Gurb, la novela de en la que narra cómicamente los cambios que se llevaron a cabo en Barcelona de cara a la preparación de los Juegos Olímpicos

8. Moriría por vos - Amaral

Una de las canciones más populares de Amaral no es ajena a las alusiones literarias, como demuestran sus versos a "Un Robinson en una isla desierta", en referencia al Robinson Crusoe que imaginó el escritor inglés Daniel Defoe, y "Un Dorian Gray sin pasado, ni patria ni bandera", recordando al libro de Oscar WildeEl retrato de Dorian Gray.

9. A ti te ocurre algo - Leiva

A ti te ocurre algo desvela el momento en el que Leiva conoció a su expareja Macarena García, un momento muy importante en la vida de ambos que se inunda de literatura porque fue "el día que murió Gabo García Márquez".

10. Killing of an arab - The Cure

La icónica banda británica de los años 90 The Cure tiró del catálogo de Albert Camus para encontrar la inspiración para componer Killing of an arab, basada en la novel El Extranjero del autor argelino-francés.

11. Camino a Soria - Gabinete Caligari

Un homenaje a las tierras castellanas por parte de Jaime Urrutia y sus compañeros de Gabinete Caligari, en el que se aprecian las referencias en su letra a los poetas que cantaron a esa ciudad como Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado, y que ha dejado uno de los temas más emblemáticos de la música en España.

12. Franz Ferdinand - Love And Destroy

Incluido en la cara b de su single Michael, Franz Ferdinand recuerda El maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov cuando relata la escena en la que Margarita destruye la habitación del crítico literario Latunski.

12. Dorian - Los amigos que perdí

A pesar de coincidir con el título de una novela de Jaime Bayly, las referencias literarias de Los amigos que perdí de Dorian se encuentran en Proust y su novela En busca del tiempo perdido en uno de los versos; Cervantes, al confundir molinos con gigantes, o Ducasse y su Los cantos de Maldoror.

13. Soñare - La Oreja de Van Gogh

El grupo guipuzcoano no quiso disimular la influencia de Calderón de la Barca y su obra de teatro La vida des sueño plasmando los versos "Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño" y "Esta vida es un sueño y soñaré".

14. This is why we can't have nice things - Taylor Swift

Taylor Swift canta a esas amistades poco sinceras que aparecen cuando asoma el éxito a las que se ha tenido que enfrentar durante algunos momentos de su carrera en This is why we can't have nice things. Es lo que le ha pasado a Jay Gatsby, protagonista de la obra de F. Scott Fitzgerald El gran Gatsby, en la sociedad de millonarios de los años 20 en la que se desarrolla la novela.