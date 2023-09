16 trabajadores de 'The Tonight Show' acusan a Jimmy Fallon de ambiente de trabajo tóxico y comportamiento errático

El encantador presentador de televisión estadounidense Jimmy Fallon ha sido acusado por 16 (ex)trabajadores por fomentar un ambiente de trabajo tóxico y mantener un comportamiento errático en su programa, The Tonight Show.

14 exempleados y dos actuales han denunciado de manera anonima a la revista Rolling Stone el comportamiento "desdeñoso" e "irritable" del presentador durante la producción del show y, además algunos han alegado que el propio Fallon los ha menospreciado e intimidado y recuerdan haber tenido "miedo" de sus arrebatos.

Siete de ellos han afirmado que su salud mental se vio afectada por trabajar en este porgrama, donde escuchaban a gente bromear sobre querer suicidarse y se referían a los camerinos de los invitados como "habitación del llanto", donde acudían para desahogarse cuando estaban molestos con los presuntos malos tratos.

Era imposible que esta información publicada por uno de los medios más relevantes a nivel global no llegase a manos de Fallon, que se ha hecho eco de las palabras de los trabajadores de su programa y se ha disculpado a través de una reunion de Zoom con sus trabajadores.

"Es vergonzoso, y me siento muy mal. Lo siento siento os he avergonzado a vosotros y a vuestra familia y amigos. No puedo deciros lo mal que me siento. Quiero que este show sea diversión, debería ser inclusivo para todo el mundo, debería ser divertido, debería ser el mejor show, la mejor gente", se ha disculpado el presentador.

"Estamos increíblemente orgullosos de The Tonight Show, y proporcionar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad absoluta. Como en cualquier lugar de trabajo, hemos tenido empleados que han planteado problemas; éstos han sido investigados y se han tomado las medidas oportunas. Como siempre es el caso, alentamos a los empleados que sienten que han experimentado u observado un comportamiento inconsistente con nuestras políticas a informar sus preocupaciones para que podamos abordarlas en consecuencia", ha explicado la NBC a la revista en el reportaje.

Asimismo, varios empleados han señalado que siempre ha sido "un honor trabajar con Jimmy" y que "es muy comunicativo" y "un tío muy muy positivo".

Por el momento el programa no se ha expresado de manera pública al respecto.