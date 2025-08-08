CARTEL

Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios del viernes 8 de agosto

La cita musical de Aranda de Duero no tiene fin, y tras actuaciones memorables en su primera y segunda jornada de este 2025 —de la mano de Rulo y la Contrabanda, Zahara, Enol y Ginebras, entre otros— el tercer día del festival no tiene pensado bajar el nivel. Te recordamos los horarios y los escenarios en los que actuarán los artistas este viernes.

Franz Ferdinand
Franz Ferdinand | GTRES

Madrid08/08/2025 09:18

¡Vaya segunda jornada hemos vivido en el Sonorama Ribera!

Tras las actuaciones de vértigo de la divertida banda Ginebras y el buen rollo de Enol, Aranda de Duero no tiene descanso, y este viernes 8 de agosto trae nuevos conciertos de altura.

Y es que la cita musical, con Europa FM como radio oficial, no para de superarse. Si todavía no conoces los horarios de los artistas y en qué escenario actúan en esta tercera jornada del festival, coge papel y boli y apunta:

Viernes 8 de agosto

Plaza del Trigo:

  • 12:00 horas: Pavlenha
  • 13:00 horas: Rata
  • 14:00 horas: Sanguijuelas del Guadiana
  • 15:00 horas: ¡Sorpresa!

Plaza de la Sal Vibra Mahou:

  • 12:00 horas: Carameloraro
  • 12:55 horas: Alec López
  • 13:50 horas: Proyecto Perli
  • 14:45 horas: No quiero
  • 15:30 horas: Jungleo
  • 16:45 horas: Tuyyo DJ's

Escenario Charco:

  • 12:00 horas: Sol Pereyra
  • 13:00 horas: El sombrero del Abuelo
  • 14:00 horas: Disco Bahía
  • 15:00 horas: Javiera Mena
  • 16:00 horas: Sara Socas
  • 17:00 horas: Ilan Amores

Le Club/Café Central:

  • 13:00 horas: The Oro
  • 16:00 horas: She's a Star DJ
  • Escenario Aranda de Duero:
  • 19:50 horas: Chambao
  • 21:35 horas: La Raíz
  • 00:05 horas: Carolina Durante
  • 02:00 horas: Nena Daconte
  • 03:50 horas: Carlos Jean

Escenario Ribera del Duero:

  • 19:00 horas: Besmaya
  • 20:45 horas: Rufus T. Firefly
  • 22:50 horas: Franz Ferdinand
  • 01:05 horas: Barry B
  • 02:50 horas: Elyella

Escenario Tierra de Sabor:

  • 19:40 horas: Querido
  • 21:10 horas: Merino
  • 22:50 horas: Almácor
  • 00:30 horas: Soge Culebra
  • 02:10 horas: Anabel Lee
  • 03:50 horas: Vasck

Escenario AFMCYL:

  • 19:00 horas: Julieta 21
  • 20:20 horas: Alberttinny
  • 22:00 horas: Mr. Kilombo
  • 23:40 horas: Nikone
  • 01:20 horas: Santero y los muchachos
  • 03:00 horas: Ruto Neón

Escenario Glo Music Hall:

  • 19:00 horas: Magic
  • 20:00 horas: Kalas y Legend X Kopoet
  • 21:00 horas: Cristina Len
  • 22:00 horas: Pablopablo
  • 23:00 horas: Victorias
  • 23:50 horas: PMK
  • 01:05 horas: DJ Filo
  • 02:20 horas: Fat Gordon
  • 03:35 horas: DJ Moderno

Escenario Comedia:

  • 20:30 horas: No todo vale Podcast
  • 21:30 horas: Bianka Kovacs
  • 21:55 horas: Coria Castillo
  • 22:20 horas: Isabel Rey
  • 23:00 horas: Charlie Pee