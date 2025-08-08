Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios del viernes 8 de agosto
La cita musical de Aranda de Duero no tiene fin, y tras actuaciones memorables en su primera y segunda jornada de este 2025 —de la mano de Rulo y la Contrabanda, Zahara, Enol y Ginebras, entre otros— el tercer día del festival no tiene pensado bajar el nivel. Te recordamos los horarios y los escenarios en los que actuarán los artistas este viernes.
El festival Sonorama Ribera 2025 vuelve a apostar por la accesibilidad e inclusión
Primera jornada Sonorama Ribera 2025: un Nil Moliner entregado y la emotiva dedicatoria de Rulo
Te interesa
¡Vaya segunda jornada hemos vivido en el Sonorama Ribera!
Tras las actuaciones de vértigo de la divertida banda Ginebras y el buen rollo de Enol, Aranda de Duero no tiene descanso, y este viernes 8 de agosto trae nuevos conciertos de altura.
Y es que la cita musical, con Europa FM como radio oficial, no para de superarse. Si todavía no conoces los horarios de los artistas y en qué escenario actúan en esta tercera jornada del festival, coge papel y boli y apunta:
Viernes 8 de agosto
Plaza del Trigo:
- 12:00 horas: Pavlenha
- 13:00 horas: Rata
- 14:00 horas: Sanguijuelas del Guadiana
- 15:00 horas: ¡Sorpresa!
Plaza de la Sal Vibra Mahou:
- 12:00 horas: Carameloraro
- 12:55 horas: Alec López
- 13:50 horas: Proyecto Perli
- 14:45 horas: No quiero
- 15:30 horas: Jungleo
- 16:45 horas: Tuyyo DJ's
Escenario Charco:
- 12:00 horas: Sol Pereyra
- 13:00 horas: El sombrero del Abuelo
- 14:00 horas: Disco Bahía
- 15:00 horas: Javiera Mena
- 16:00 horas: Sara Socas
- 17:00 horas: Ilan Amores
Le Club/Café Central:
- 13:00 horas: The Oro
- 16:00 horas: She's a Star DJ
- Escenario Aranda de Duero:
- 19:50 horas: Chambao
- 21:35 horas: La Raíz
- 00:05 horas: Carolina Durante
- 02:00 horas: Nena Daconte
- 03:50 horas: Carlos Jean
Escenario Ribera del Duero:
- 19:00 horas: Besmaya
- 20:45 horas: Rufus T. Firefly
- 22:50 horas: Franz Ferdinand
- 01:05 horas: Barry B
- 02:50 horas: Elyella
Escenario Tierra de Sabor:
- 19:40 horas: Querido
- 21:10 horas: Merino
- 22:50 horas: Almácor
- 00:30 horas: Soge Culebra
- 02:10 horas: Anabel Lee
- 03:50 horas: Vasck
Escenario AFMCYL:
- 19:00 horas: Julieta 21
- 20:20 horas: Alberttinny
- 22:00 horas: Mr. Kilombo
- 23:40 horas: Nikone
- 01:20 horas: Santero y los muchachos
- 03:00 horas: Ruto Neón
Escenario Glo Music Hall:
- 19:00 horas: Magic
- 20:00 horas: Kalas y Legend X Kopoet
- 21:00 horas: Cristina Len
- 22:00 horas: Pablopablo
- 23:00 horas: Victorias
- 23:50 horas: PMK
- 01:05 horas: DJ Filo
- 02:20 horas: Fat Gordon
- 03:35 horas: DJ Moderno
Escenario Comedia:
- 20:30 horas: No todo vale Podcast
- 21:30 horas: Bianka Kovacs
- 21:55 horas: Coria Castillo
- 22:20 horas: Isabel Rey
- 23:00 horas: Charlie Pee