Quién actúa hoy en el Sonorama Ribera: artistas y horarios del viernes 8 de agosto

¡Vaya segunda jornada hemos vivido en el Sonorama Ribera!

Tras las actuaciones de vértigo de la divertida banda Ginebras y el buen rollo de Enol, Aranda de Duero no tiene descanso, y este viernes 8 de agosto trae nuevos conciertos de altura.

Y es que la cita musical, con Europa FM como radio oficial, no para de superarse. Si todavía no conoces los horarios de los artistas y en qué escenario actúan en esta tercera jornada del festival, coge papel y boli y apunta:

Viernes 8 de agosto

Plaza del Trigo:

12:00 horas: Pavlenha

13:00 horas: Rata

14:00 horas: Sanguijuelas del Guadiana

15:00 horas: ¡Sorpresa!

Plaza de la Sal Vibra Mahou:

12:00 horas: Carameloraro

12:55 horas: Alec López

13:50 horas: Proyecto Perli

14:45 horas: No quiero

15:30 horas: Jungleo

16:45 horas: Tuyyo DJ's

Escenario Charco:

12:00 horas: Sol Pereyra

13:00 horas: El sombrero del Abuelo

14:00 horas: Disco Bahía

15:00 horas: Javiera Mena

16:00 horas: Sara Socas

17:00 horas: Ilan Amores

Le Club/Café Central:

13:00 horas: The Oro

16:00 horas: She's a Star DJ

Escenario Aranda de Duero:

19:50 horas: Chambao

21:35 horas: La Raíz

00:05 horas: Carolina Durante

02:00 horas: Nena Daconte

03:50 horas: Carlos Jean

Escenario Ribera del Duero:

19:00 horas: Besmaya

20:45 horas: Rufus T. Firefly

22:50 horas: Franz Ferdinand

01:05 horas: Barry B

02:50 horas: Elyella

Escenario Tierra de Sabor:

19:40 horas: Querido

21:10 horas: Merino

22:50 horas: Almácor

00:30 horas: Soge Culebra

02:10 horas: Anabel Lee

03:50 horas: Vasck

Escenario AFMCYL:

19:00 horas: Julieta 21

20:20 horas: Alberttinny

22:00 horas: Mr. Kilombo

23:40 horas: Nikone

01:20 horas: Santero y los muchachos

03:00 horas: Ruto Neón

Escenario Glo Music Hall:

19:00 horas: Magic

20:00 horas: Kalas y Legend X Kopoet

21:00 horas: Cristina Len

22:00 horas: Pablopablo

23:00 horas: Victorias

23:50 horas: PMK

01:05 horas: DJ Filo

02:20 horas: Fat Gordon

03:35 horas: DJ Moderno

Escenario Comedia: