Ed Sheeran estrena 'A Little More' con un videoclip de película con el actor de Ron Weasley en 'Harry Potter'

Tras sus últimos éxitos Azizam, Saphire y Old Phone, Ed Sheerancada vez está más cerca del estreno de su nuevo álbum, Play. Ahora, el cantante británico ha regalado a sus fans su nuevo tema A Little More, una canción "muy optimista, divertida, pero enojada", tal y como el propio Ed Sheeran ya nos avisó en su Instagram.

Para el videoclip de la canción, Ed Sheeran ha querido contar con una colaboración muy especial: Rupert Grint, el actor que interpreta a Ron Weasley en la saga Harry Potter. El anuncio lo hizo el propio cantante en sus redes sociales, al cual han comparado mucho en el pasado con el actor por su parecido físico.

Ya adelantó Ed Sheeran que este tema iba a convertirse en "la canción favorita de Play de mucha gente", ¡y no se equivocaba! Menos de 24 horas después de su salida, el tema ya acumulaba más 700.000 visualizaciones y 62.000 likes en YouTube.

¿El doble de Ed Sheeran?

Por el adelanto que habíamos podido ver en su Instagram, donde Rupert Grint parecía estarreviviendo diferentes momentos de la vida de Ed Sheeran, muchos fans creyeron que el actor representaría al cantante, pero nada más lejos de la realidad. En el videoclip, podemos ver desde el principio cómo Rupert no para de ver por todas partes a Ed Sheeran, al principio de forma puntual, pero después empieza a verlo por todas partes.

Ni siquiera después de que el actor encuentre trabajo y pareja, saliendo así de su anterior vida en la que estaba relegado a vivir con sus padres, Rupert consigue librarse de él del todo. Y es que podemos ver que este problema es casi obsesivo, pues en su armario tiene una carpeta guardada con fotos y hasta tiene que ir a terapia.

Pero el momento en el que todo explota por completo es cuando se va a casar con su pareja, momento en el que todos los asistentes se convierten en Ed Sheeran, incluida la novia al quitarse el velo. Al final, el actor acaba por aceptar esta obsesión y, por lo tanto, se casa con él.

El amor desde el rencor

Otro aspecto que resulta llamativo en el tema es la propia letra, pues, al contrario de muchas canciones que hablan sobre el amor, esta canción cuenta la historia desde el punto de vista del rencor y odio hacia una expareja.

"Solía quererte, pero cada día te odio un poco más". Esta es la frase del estribillo que mejor condensa la idea de la canción, pues en este tema Sheeran se desahoga y habla sobre esas relaciones en las que la expareja no es capaz de aceptar que es parte del problema, se queja con sus familiares y amigos y cree que su ex ha sido el responsable de arruinar su vida.

En ocasiones, esto es lo que ocurre en muchas relaciones fracasadas, pero, mirándolo desde la perspectiva de Sheeran, es imposible que en todas las historias todos seamos las víctimas. A veces, es mejor mirarse al espejo y, entonces, quizás "verías que el problema eres tú".