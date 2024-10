La actriz Nathalie Poza: de dónde es, y su vínculo con Javier Gutiérrez y sus parejas

Nathalie Poza se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica. A sus 51 años la intérprete ha conseguido grandes hitos, como dos premios Goya.

Una joven Poza debutó en Médico de Familia, y desde entonces no ha parado de crecer en su trabajo: la artista ha participado en series como La Unidad, La catedral del mar y Motivos personales, pero también ha brillado en el cine en filmes como Julieta, Mientras dure la guerra y La boda de Rosa.

Ahora estrena su nuevo proyecto junto a Eduard Fernández, Marco, un filme que narra la historia de un hombre que se hizo pasar por un superviviente de un campo de concentración nazi.

Nathalie Poza, en 'La Unidad'. | ondacero.es

Sin embargo, al margen de una trayectoria de éxito la faceta más personal de Nathalie Poza también ha estado en el foco en algún momento. Te contamos los orígenes de la artista, su formación rodeada de compañeros de profesión y las parejas más conocidas que ha tenido.

De ascendencia francesa

La actriz nació en Madrid en 1972, pero como su nombre puede indicar, su ascendencia proviene de fuera de nuestras fronteras. Bueno, concretamente es su madre quien es francesa, mientras que su padre es español.

Su formación también ha estado muy ligada al aprendizaje de otras culturas: la actriz estudió en el colegio británico St, Anne's School. Además, desde pequeña ha estado ligada al mundo del arte, pues aprendió a tocar el piano y practicó ballet.

Así hasta que decidió estudiar interpretación y, aunque podrían haberse conocido en cualquier trabajo, lo cierto es que a Nathalie Poza y a Javier Gutiérrez los une una época antes de ser famoso: y es que los actores fueron compañeros en la carrera de Arte Dramático, y siempre que tienen ocasión la recuerdan con mucho cariño.

Además de estudiar juntos, ambos compaginaban la formación con un trabajo en común: el de ser animadores en discotecas y en bares de copas con el fin de pagarse los estudios. Por todo ello tienen buena relación desde hace más de 30 años.

"Yo la primera vez que llegué a Madrid, con 18 años y fantaseando, y me encontré a esta mujer. Era cerca del Día de la Madre y no sé qué estaba haciendo, pero te di como 2.000 pesetas para que le compraras un regalo a mi madre", recordó Gutiérrez en El Hormiguero en una de sus visitas al programa junto a Poza.

De esta forma, el actor insistió en todo lo que lo une a la actriz: "La vida de la profesión nos ha llevado a encontrarnos muchas veces, en el teatro, en la tele y en el cine"

Su vida sentimental

Su primera pareja conocida llegó de la mano de sus primeros pinitos en el mundo de la actuación. Poza comenzó a los 21 años a trabajar junto al grupo teatral Animalario, y allí conoció a Gonzalo Castro, quien se convertiría en un rostro conocido por la serie Siete vidas.

Además, ambos actores comenzaron una relación en 2008 y tuvieron una discreta relación a lo largo de cinco años.

Su pareja actual es Nando Abril, un diseñador industrial con el que Poza lleva más de diez años. Pese a estar comprometida, la actriz no quiere casarse. Así lo explicó en Semana en 2022: "Yo estoy comprometida y no me he atrevido a casarme. Han pasado ocho años para desgracia de mi pareja, que se queja de que le he engañado. Tengo el anillo pero no me he casado. Lo que me da miedo precisamente es la ceremonia".

Pese a dar a conocer estos detalles, la actriz es muy discreta con su vida sentimental. Eso sí, a Pablo Motos en El Hormiguero le ha confesado alguna que otra curiosidad de su relación con Nando, como que le hace sacar su lado más bromista.

"Suelo meter cosas en el carro [de la compra] para que, cuando llegue a la caja, se encuentre muchas botellas de alcohol", contó, pues dice "disfrutar de las caras que pone" cuando se da cuenta de la jugada.

Su otra gran pasión

Además de estar felizmente enamorada, Pozas tiene una pasión: los animales. De hecho, la lucha por los derechos de los animales la ha llevado a protagonizar campañas como el corto Nos miran, donde se refleja el horror al que someten a los animales en Vivotecnia.

Además, siempre que tiene oportunidad comparte a través de sus redes sociales cualquier mensaje en contra del maltrato animal.

Además, Nathalie Poza vive con dos gatos de los que dicen forman parte de su familia. "No me gusta el término mascota, porque parece un peluche, un juguete. Ni siquiera me gusta que se les llame animales de compañía. No están para hacerte compañía, son un miembro de la familia", contó a Mujer Hoy al referirse a ellos.

Sus nombres son Kai y Sputnik. "Sputnik fue el primero que tuvimos y es el nombre que se dio a los cohetes. Kai tiene dos significados: en hawaiano significa océano; en japonés, compañero, es un nombre cortito que se les pone a los niños en Hawái. Tiene los ojos muy azules", contó la actriz.