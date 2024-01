Quién es Nathalie Poza: su edad, su batalla contra la anorexia, el director que la acosó y su pareja actual

La trayectoria artística de Nathalie Poza no tiene fin. Tras más de 20 años en la profesión, puede presumir de ser una de las actrices más reconocidas del país con dos premios Goya y seis nominaciones para los mismos.

El salto al cine lo dio en 2002 y un año más tarde, en 2003, recibió su primera nominación al Goya por Días de fútbol. El primero lo ganó en 2017 a Mejor actriz por No sé decir adiós y el segundo en 2021 a Mejor actriz de reparto por La boda de Rosa.

La madrileña de 51 años empezó como profesora de Médico de familia en 1995. Fue su primera serie, a la que siguieron otras como Policías, en el corazón de la calle; Hispania, la leyenda o La catedral del mar. Ahora presenta la película Honeymoon, en la que comparte pantalla con Javier Gutiérrez.

Nathalie Poza, en los Goya 2018

Y más allá de una vida de triunfos profesionales, Nathalie se ha enfrentado a duros episodios, como la anorexia o el acoso sexual.

Sufrió anorexia y bulimia de joven

Siendo joven sufrió varios trastornos alimenticios, anorexia y bullimia. "He pasado etapas muy desnortada, y de adolescente tuve trastornos alimentarios muy fuertes. Se puso de moda vomitar y, aunque estaba monísima, me veía siempre muy gorda. Me he castigado mucho por la anorexia durante muchos años", contó en una entrevista con el XL Semanal.

Para la madrileña, "no hay nada más terrible que un productor te pida que adelgaces cinco kilos" porque ahí "empiezas a no cenar". "Eso me pasó a mí, que ya tenía algo torcido dentro, pero la realidad es que ese señor existía y que hoy sigue trabajando. No sé qué le dirá ahora a sus actrices, pero es terrible que alguien que te está dando trabajo o que parece que cree en tu talento te diga eso de 'qué bien lo haces, pero ya si perdieses tres o cuatro kilos…' cuando, además, no tiene ningún sentido", contó en un encuentro con Ethic en diciembre de 2020.

"Si un señor te dice que adelgaces, pregúntale si tu personaje tiene algún tipo de trastorno alimenticio. Eso es lo que tendríamos que hacer, y no irnos a casa hechas polvo", sentenció en esa misma entrevista.

Lejos quedan estos años y ella ha aprendido a no seguir maltratando su cuerpo, como dijo en El País: "He tenido muchos trastornos alimenticios. Tenía un desprecio por mi cuerpo brutal. Y de alguna manera estoy volviendo a casa, que es volver al cuerpo. Y por eso todos los días practico disciplinas para honrarlo, para cuidarlo. Estamos metidos en este contenedor del que nos vamos a ir algún día, tenemos que cuidarlo".

"Empecé con 17. La anorexia en esencia no es un trastorno alimenticio, de la anorexia y la bulimia se puede pasar a todo tipo de adicciones. El asunto es: ya que me siento destruida, voy a controlar mi propia destrucción. Una se siente poderosa: ¿hasta dónde puedes llevar esos límites en tus posibilidades? El problema es que hay un día que ya no lo controlas", señaló.

Un director la acosó sexualmente

Entre otro de los dramas que vivió, fue víctima de acoso sexual por parte de un director de cine.

"Es verdad lo del silencio", dijo en una entrevista en El Mundo al hablar sobre el machismo en la industria. "Te das cuenta de que en el momento en el que te pasa, no lo cuentas y te quedas callada. Es muy curioso. A mí me pasó durante un corto, en el ensayo. El director me pidió una serie de ejercicios que nunca hice, por supuesto. Me marché y no rodé el corto. Creo que ese director ya no trabaja, evidentemente. Es gente que se fagocita a sí misma", explicó la actriz.

"Me di cuenta de que estaba él induciéndome a hacer algo para su propio... Pero ni siquiera tuve la reflexión. Lo dejé pasar y pasé página", contó Nathalie Poza, a la que el director le indujo a tocarse recordando algún amor.

La entrevista sirvió a Nathalie Poza para hacer una reflexión en alto: "Las mujeres pensamos que hay cosas que te pueden pasar... Es algo cultural. Algo bestia nunca me ha pasado, porque tengo muy mala leche. Pero todas sí que hemos vivido situaciones en las que, de alguna manera, tienes que marcar distancia o dejando claro que tú no eres ese tipo de mujer. Eso pasa en todas las profesiones. Eso me lo contó mi madre, que era francesa. Cuando llegó a España, vivió situaciones indecentes".

Nathalie Poza

Su madre era directiva en una empresa de seguros y era la única mujer. "Me decía que, por ser mujer, parecía que un hombre te podía meter la mano en el bolsillo. Estas conversaciones ahora salen más entre mujeres y hay que dar por sentado que no es normal que sucedan determinadas cosas. No es normal que haya que decirle a un señor que va en el metro: 'Siéntese bien y no me toque'. Hace poco, en un rodaje, escuché a un director decir un improperio machista a una actriz. La gente se reía, porque era en clave de humor.

Luego te dicen: 'No seas cerrada'. O 'aquí está la feminista'. Eso se oye, eh. El 'ya vino la feminista' está todavía arraigado en el lenguaje masculino y, muchas veces, también femenino", denunció la actriz, que también vivió un episodio incómodo con un fisioterapeuta.

"De repente, te dice que pongas una postura muy rara. Le dices que no es en esa zona y le dices que mejor te vas. Pero te vas y no se lo dices a nadie. Me acuerdo que, entonces, yo estaba de gira con Animalario y no se lo dije a mis compañeros", contó.

La pareja actual de Nathalie Poza

Al hablar de Nathalie Poza muchos recuerdan su relación con el actor Gonzalo de Castro, que fue su pareja hasta 2008. Estuvieron juntos cinco años.

Varios años después empezó su relación el diseñador industrial Nando Abril, con el que ahora es su prometido. Nathalie Poza contó en 2020 que llevaba tiempo comprometida, pero no se atrevía a pasar por el altar.

"Han pasado ocho años para desgracia de mi pareja, que se queja de que le he engañado. Tengo el anillo, pero no me he casado. Lo que me da miedo precisamente es la ceremonia", contó con motivo de la promoción de la película La boda de Rosa.

Los gatos, su pasión más íntima

Nathalie es una actriz comprometida con numerosas causas, y la lucha por los derechos de los animales es otra de ellas. Así, en 2022 protagonizó junto a otras ocho intérpretes el corto Nos miran, un trabajo contra Vivotecnia que dejaba al descubierto el terrible infierno al que someten a los animales.

Además, es una amante de los gatos. Nathalie Poza vive con dos gatos de los que dicen forman parte de su familia. "No me gusta el término mascota, porque parece un peluche, un juguete. Ni siquiera me gusta que se les llame animales de compañía. No están para hacerte compañía, son un miembro de la familia", contó a Mujer Hoy al referirse a ellos.

Kai y Sputnik son los nombres de sus gatos. "Sputnik fue el primero que tuvimos y es el nombre que se dio a los cohetes. Kai tiene dos significados: en hawaiano significa océano; en japonés, compañero, es un nombre cortito que se les pone a los niños en Hawái. Tiene los ojos muy azules", explicó al contar su historia.

Pasa el tiempo y Nathalie Poza seguirá siendo una de las actrices más cotizadas del momento. Tiene un futuro y un presente brillante.