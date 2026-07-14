Adelántate a las colas de Sonorama Ribera con este truco

Qué sería del verano castellano sin uno de sus festivales más icónicos: el Sonorama Ribera. Una cita imprescindible para los amantes del indie que regresa en la edición de 2026 dispuesto a animar las calles con la música y los asistentes que se congreguen en Aranda de Duero (Burgos) entre los días 5 y 9 de agosto.

Al igual que en años anteriores, el cartel del Sonorama Ribera es uno de los más seductores del género con artistas de la talla de Leiva, Marlena, Xoel López, Iván Ferreiro, Belén Aguilera, Crystal Fighters y muchos otros, atrayendo a miles de fans a este rincón de la meseta.

Por ello, dada la cantidad de gente que cumple casi a modo de tradición con su asistencia al festival, la organización ha querido premiar a los asistentes más previsores para que eviten las colas que se crean alrededor de los stands de recarga de las pulseras con las que se realizan los pagos dentro del recinto.

Tal y como se indican los responsables del Sonorama Ribera, ya se puede acceder a la precarga de la pulseras a través de la web oficial y, además, las primeras 1.000 recargas a partir de 50 euros tendrán una bonificación por parte de la organización, a elegir entre agua, un refresco o una copa de vino, ideal dada la tradición vinícola de la localidad.