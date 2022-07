Adele consigue cinco nominaciones a los Premios Emmy 2022 con 'One Night Only'

No es sorprendente que el nombre de Adele se encuentre en la lista de nominados a los Premios Emmy 2022. Lo cierto es que una de las artistas internacionales más exitosas del siglo XXI como es la intérprete de Easy On Me o Rolling In The Deep no podía faltar en este prometedor listado.

La británica, imparable como siempre, ha conseguido cinco nominaciones por 'Adele: One Night Only' en las categorías de: especial de variedades (pre-grabado), dirección, diseño de luz, dirección técnica y mezcla de sonido. Todo un éxito, aunque tratándose de una de las grandes divas del pop contemporáneo, nada extraño.

'Adele: One Night Only': cinco nominaciones

One Night Only se emitió el 14 de noviembre de 2021 a través de la cadena estadounidense CBS. Sin embargo, para poder disfrutarlo en España tuvimos que esperar unos días hasta el 27 de noviembre, cuando nos dimos cuenta de que este nuevo proyecto de Adele en Los Ángeles era una auténtica maravilla.

Pero de lo que de verdad no cabe ninguna duda es de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Ahora, 10 meses después de este lanzamiento, Adele ha recibido uno de los mayores reconocimientos de la televisión norteamericana en forma de cinco nominaciones a los Premios Emmy.

Eufóricos y llenos de felicidad, los seguidores de la británica han celebrado el éxito que supone estar nominada, lejos de una vez, cinco: "Tan merecido", "felicidades, eres la mejor" o que "será mejor que le den ese premio Emmy porque ese especial fue algo más".

Pero One Night Only es algo más que un programa protagonizado por Adele. Se trata de una pieza donde la artista, más cómplice que nuca, presentó las canciones de su cuarto álbum de estudio 30, compuesto por temas internacionalmente conocidos como Easy On Me, al que se sumaron los nuevos I Drink Wine, Hold On o Love Is a Game.

Se trata de un un especial de dos horas de duración que reunió a miles y millones de espectadores delante del televisor ante la exhaustiva promoción que se realizó durante varios días.

Personalidades como Leonardo DiCaprio, James Corden, Drake, Selena Gomez, Melissa McCarthy, Nicole Richie, Ellen DeGeneres, Kris Jenner, Lizzo y Bradley Cooper participaron del evento. Tampoco faltó a la cita Oprah Winfrey, que además habló con la artista en una de sus entrevistas más íntimas, donde tocaron temas tan dispares como el fracaso de su matrimonio, sus adicciones, su pérdida de peso o su noviazgo con el agente deportivo Rich Paul.

Adele supo exprimir al máximo esta entrevista y vio en ella una oportunidad para interpretar alguno de sus nuevos temas, todo ello en el pintoresco Observatorio Griffith de la ciudad de Los Ángeles, al pie del enorme letrero de Hollywood tan admirado.

Pronto descubriremos si la artista consigue mantener su buena racha en la celebración de los Premios Emmy 2022.

Alea Jacta Est, la suerte está echada.