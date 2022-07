Adele, sobre su pérdida de peso: "La mayoría habría sacado un DVD, yo lo hice para mí"

Desde que Adele empezó a perder peso, hace ya unos años, todo el foco mediático estaba centrado en ella. Numerosas especulaciones sobre el motivo de su adelgazamiento, decenas de artículos revelando qué dieta estaba siguiendo y un enorme juicio de valor sobre si estaba mejor antes o después.

Sin embargo, Adele no participó en ningún momento en el debate sobre su cuerpo. Se limitó a continuar preparando su cuarto álbum de estudio, 30, y volvió a arrasar en la lista de ventas con temas como Easy On Me. No fue hasta su aparición como anfitriona en el programa Saturday Night Live cuando hizo un divertido guiño a su nueva imagen, y no ha sido hasta ahora que ha confesado cómo ha vivido toda esta vorágine acerca de su físico durante una entrevista en el programa Desert Island Discs.

"Entiendo por qué la prensa estaba fascinada con eso... No compartí mi viaje de la forma en que todos los demás lo hacen", y añadió: "La mayoría de la gente ya tendría un DVD. Lo hice en silencio por mí misma".

Por otro lado, Adele ha asegurado que cuando posó para Vogue en 2021, donde se veía su nueva figura, se sintió angustiada por los comentarios de aquellos fans que se sentían "traicionados" debido a perder alrededor de 44 kilos: "Me sentí terrible por algunas personas que sentían que los comentarios de otras personas significaban que no se veían bien o que no eran hermosas".

De todos los comentarios recibidos, Adele ha confesado que los que más le dolieron eran los de aquellas personas que la acusaban de haber "cedido a la presión". Lo cierto es que la cantante se centró en el ejercicio físico para superar los problemas de ansiedad que estaba sufriendo a raíz de su separación de Simon Konecki, entre otros temas.

"El 100% del ejercicio me dio concentración, me dio un lugar para deshacerme de mi energía, buena o mala, y me hizo sentir que me estaba volviendo más fuerte mentalmente al volverme más fuerte físicamente", ha explicado.

Afortunadamente, gracias a la terapia ha podido controlar esta ansiedad y que no le afecten los comentarios negativos de otras personas: "Ya no me pongo en situaciones que me agoten. Voy a alejarme de eso. Elijo a las personas con mucho, mucho cuidado ahora que están en mi vida".