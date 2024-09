Adele llora de emoción al despedirse temporalmente de la música: "Quiero vivir"

Te interesa Quién es Rich Paul, el novio multimillonario y futuro marido de Adele

Adele es una de las vocalistas más admiradas y destacadas del panorama musical actual, y su despedida supone un duro golpe para los seguidores que llevan años escuchándola.

La artista británica ha celebrado este sábado 31 de agosto su último concierto en Múnich, donde ha concedido hasta diez espectáculos en un solo mes. Era la despedida que se merecía su público en Europa.

"No soy la performer más cómoda [sobre el escenario], lo sé, pero se me da muy bien y he disfrutado mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he actuado y probablemente el más largo que actuaré nunca", ha comenzado diciendo en referencia a sus últimos conciertos.

Esta, en realidad, es una primera despedida, ya que Adele celebrará otros diez conciertos en Las Vegas entre los meses de octubre y noviembre de 2024. El último concierto de Múnich debería haber sido el final, tal y como ha comentado la artista, pero un imprevisto provocó el retraso de sus espectáculos en Estados Unidos.

"Después de eso no os veré por un tiempo increíblemente largo. Os tendré en mi corazón durante todo mi descanso", ha añadido antes de sincerarse sobre el motivo de su retirada. "Solo necesito un descanso. He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí; quiero vivirla ahora. [...] Os extrañaré terriblemente".

"Quiero vivir mi nueva vida que he estado construyendo"

Adele ya había anunciado su retirada

Las palabras de Adele han confirmado lo que ya desveló la artista a mediados de junio, cuando anunció en una entrevista que quería tomarse un largo descanso de su carrera profesional.

"No tengo ningún plan de hacer nueva música. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo", explicó.

Así ha sido el concierto de Adele en Múnich

Aparte del emotivo discurso sobre su despedida, Adele ha celebrado un concierto a la altura de las expectativas: con una voz portentosa para interpretar algunos de sus grandes éxitos, como Someone Like You o Chasing Pavements.

Precisamente, esta segunda canción ha protagonizado uno de los momentos más especiales del espectáculo, ya que Adele parece que no volverá a cantar nunca más su tema debut.

"La razón por la que no volveré a cantar esta canción después de esta residencia en Múnich es porque la forma en que pronunciaba las palabras de esta canción es de cuando tenía 19 años, y sueno igual a cuando tenía 19 años. Y cuando la canto ahora, todavía sueno como si tuviera 19 años, pero un poco más fuerte", dijo en uno de sus diez conciertos en la ciudad alemana.

Durante su último show, Adele ha vuelto a dedicarle unas palabras de despedida a Chasing Pavements. "Esta puede ser la última vez que la cante, por favor, cantadla más alto que yo y quizás me convenza para cantarla en mis últimos diez conciertos en América".