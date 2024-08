Aitana llora viendo cantar en directo a "la segunda mujer" de su vida

Adele continúa celebrando conciertos en Múnich, donde tiene previsto actuar diez veces hasta finales de agosto. En su espectáculo de este viernes 23 de agosto, Aitana ha acudido como espectadora y ha querido compartir su bonita experiencia en redes sociales.

"Hoy va a ser la mejor noche de mi vida. Cero dudas. Llevo llorando desde que sé que iba a venir aquí", ha escrito Aitana en su canal de WhatsApp antes de que diera inicio el concierto de la británica.

Durante el espectáculo, Aitana no ha podido contener las lágrimas mientras Adele interpretaba Love In The Dark, pista incluida en su álbum 25 de 2015. Así lo demuestra uno de los vídeos que ha compartido la propia cantante española en sus redes sociales.

Al finalizar el espectáculo, la artista ha publicado varias imágenes en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: "Hoy he visto a la segunda mujer de mi vida (después de mi madre, claro). Quien me conoce, sabe lo que significa esto para mí. En fin, todo se resume en el tercer vídeo", ha escrito.

El tercer vídeo es, precisamente, en el que aparece visiblemente emocionada. En el resto de imágenes, Aitana aparece eufórica, sonriente y acompañada por una amiga mientras disfrutaba del concierto desde primera fila.

La historia de Aitana con Adele es larga

Aitana es una fiel seguidora de la británica, y lo ha demostrado desde el inicio de su carrera profesional. Así lo demuestra una de sus actuaciones por su paso en Operación Triunfo 2017, donde quedó la segunda clasificada.

En la gala 8, la artista versionó en directo y con un pie de micro la primera canción con la que Adele debutó en la música, Chasing Pavements. Lo curioso es que la británica desveló durante uno de sus conciertos en Múnich que ya no quiere seguir cantando ese tema porque ya no se siente representada con su voz de entonces.

Aitana ha colaborado con grandes artistas estadounidenses, como Katy Perry o, recientemente, con Sam Smith. ¿Conseguirá unirse a Adele en un futuro?