Adele se sincera en Múnich: "Si no fuera por mi música no estaría aquí"

Someone Like You es la canción más popular y especial de Adele. En ella, la cantante expresa sus sentimientos ante una dura ruptura amorosa, la cual inspiró a la artista para la composición de gran parte de su segundo álbum: 21.

"No importa, encontraré a alguien como tú / Yo también deseo lo mejor para ti / No me olvides, te lo ruego", canta en el estribillo.

Aunque Someone Like You se publicó en 2011, su sensibilidad sigue perfectamente vigente. Y así lo ha demostrado Adele durante el primero de los diez conciertos que celebrará en Múnich. Antes de interpretar el tema, la británica ha querido escuchar cómo el público la cantaba a pleno pulmón.

Tal y como ha expresado Adele en un largo y emotivo discurso antes de cantar Someone Like You, esta composición supuso un antes y un después no solo en su carrera profesional, sino también en su vida. "Esta canción me cambió la vida para bien, y me hubiese gustado que alguien me hubiera dicho eso a mis 21 años; que la gente iba a cantar esta canción algún día", ha dicho.

El emotivo y sincero discurso de Adele en Múnich

En el mismo discurso en el que Adele ha confesado irónicamente que se siente "un hombre gay", la artista ha descrito lo importante que es Someone Like You para ella y lo mucho que la ayudó a sobrellevar un periodo de su vida triste, en el que se sentía muy sola.

"Esta canción realmente cambió mi vida. La escribí en un momento de mi vida en el que estaba en lo más bajo que he estado nunca. Desearía poder haberle dicho a mi yo de joven que eso se iba a poner aún peor", ha empezado diciendo ante las risas del público.

"Me aventuré a escribir mi segundo álbum [21] sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Me quedaba despierta hasta tarde todas las noches y lloraba sola muchas veces. No quería ver a mis amigos. Estaba deprimida. Soy una persona muy depresiva. Seguro que lo sabéis porque conocéis mi música", ha bromeado.

"Pero estoy conforme con mi tristeza y mi estado depresivo. Es parte de quien soy, así que aprendí a abrazarlo. Cuando era joven no sabía qué hacer con eso. Mi segundo álbum fue mi primer amigo a nivel musical", ha continuado.

"Cuando estaba creciendo, solía escuchar a muchas cantantes mujeres", ha reconocido justo antes de pronunciar las palabras más virales del concierto: "A menudo pienso que soy un hombre gay atrapado en el cuerpo de una mujer heterosexual".

"Solía escuchar cantantes mujeres y las sentía como mis amigas. Pasaba mucho tiempo sola, así que me consolaba que alguien más me hablara a través de sus canciones en mi habitación. Cuando era joven fue un gran consuelo para mí", ha seguido diciendo.

Adele ha llegado a decir que, si no fuera por su álbum 21, ella "no estaría aquí". "Soy muy consciente de ello", ha remarcado.

"Con 21 fue la primera vez que mi música se convirtió en mi amiga. Y, obviamente, cambió mi vida. [...] Es raro que en mi tercer y cuarto álbumes también tengo canciones tristes, pero cuando canto esta [Someone Like You] para un público grande me resulta abrumadora que sea mi canción", ha añadido.

Y, como la gran artista de baladas que es, ha defendido que se pueden escuchar canciones tristes estando feliz. "Me parece muy interesante que [Someone Like You] me brinde tanta alegría ahora. [...] Podemos cantar canciones tristes incluso cuando estamos contentos y eso está bien. O estar tristes y cantar canciones felices. Esa es la genialidad de la música".