Adele tiene fecha y título de su próximo disco

Adele tiene fecha de vuelta. Seis años después de lanzar su disco 25, la artista británica ha anunciado que su próximo álbum tiene fecha y título.

El disco de Adele llega al mercado el próximo viernes 15 de octubre con el título Easy On Me (Fácil para mí). La artista ha hecho el anuncio a través de redes sociales y, como no podía ser de otra manera, rápidamente se ha convertido en Trending Topic.

El anuncio de Easy On Me viene acompañado de un minivídeo de la cantante subida a un coche con un remolque lleno de muebles y de papeles. Parece estar diciendo que deja atrás su vieja vida y, en cierto modo, lo hace.

Adele rompe con este disco la tendencia de llamar a sus discos con su edad. El primero fue 19 (2008), le siguió 21 (2011) y después 25 (2015). Ahora tendría que ser 33 pero esa es una moda de otra época.