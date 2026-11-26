Aitana y Martin Garrix adelantan su colaboración 'Not giving up on us': letra y significado de la canción
Después de años de pistas, Aitana y Martin Garrix han compartido un fragmento de Not giving up on us, su primera colaboración. Los artistas mezclan en la canción sus estilos, destacando a la artista cantando en inglés y la base electrónica del DJ.
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¡La colaboración entre Aitana y Martin Garrix ya está muy cerca!
Y para abrir apetito más aún, los artistas han compartido un adelanto de la canción, a la que han puesto nombre: Not giving up on us.
Después de casi tres años siguiendo las pistas de este encuentro musical, que será una de las colaboraciones internacionales del próximo álbum del DJ neerlandés.
Ahora, Aitana y Martin Garrix han publicado un vídeo juntos en redes sociales en el que cantan un fragmento de la canción, convirtiéndose así en el primer audio oficial del tema, que mezcla la dulzura de la artista cantando en inglés con la base electrónica que caracteriza al DJ.
Parece que la canción combinará español e inglés y habla de una ruptura sentimental, del miedo a perder a alguien y de la esperanza de recuperar una relación.
Y cabe recordar que Gale también está detrás de la composición, pues la canción nació en un estudio de Los Ángeles, donde coincidieron Aitana y Martin Garrix después de conocerse hacía un tiempo y mantener el contacto.
Fragmento de la canción de Aitana y Martin Garrix
Are you wide awake?
Are you seeing someone?
see my heart ot breaks
but I'm not giving up on us
giving up on us
cause I'm not giving up on us
giving up on us
¿Sigues despierto?
¿Estás viendo a alguien?
Mira cómo se rompe mi corazón,
pero no voy a rendirme con lo nuestro.
No voy a rendirme con lo nuestro,
porque no voy a rendirme con lo nuestro.
No voy a rendirme con lo nuestro.