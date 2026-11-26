¡La colaboración entre Aitana y Martin Garrix ya está muy cerca!

Y para abrir apetito más aún, los artistas han compartido un adelanto de la canción, a la que han puesto nombre: Not giving up on us.

Después de casi tres años siguiendo las pistas de este encuentro musical, que será una de las colaboraciones internacionales del próximo álbum del DJ neerlandés.

Ahora, Aitana y Martin Garrix han publicado un vídeo juntos en redes sociales en el que cantan un fragmento de la canción, convirtiéndose así en el primer audio oficial del tema, que mezcla la dulzura de la artista cantando en inglés con la base electrónica que caracteriza al DJ.

Parece que la canción combinará español e inglés y habla de una ruptura sentimental, del miedo a perder a alguien y de la esperanza de recuperar una relación.

Y cabe recordar que Gale también está detrás de la composición, pues la canción nació en un estudio de Los Ángeles, donde coincidieron Aitana y Martin Garrix después de conocerse hacía un tiempo y mantener el contacto.

Fragmento de la canción de Aitana y Martin Garrix

Are you wide awake?

Are you seeing someone?

see my heart ot breaks

but I'm not giving up on us

giving up on us

cause I'm not giving up on us

giving up on us

¿Sigues despierto?

¿Estás viendo a alguien?

Mira cómo se rompe mi corazón,

pero no voy a rendirme con lo nuestro.

No voy a rendirme con lo nuestro,

porque no voy a rendirme con lo nuestro.

No voy a rendirme con lo nuestro.