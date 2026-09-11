Los fans de Aitana crean teorías sobre la posible nueva música de la artista: ¿era rosa y con Martin Garrix?

Te interesa Aitana anuncia quiénes serán las teloneras de sus conciertos de Madrid y Barcelona

Los fans de Aitana no pasan ningún detalle por alto, y crean teorías con cada movimiento que da la artista.

Las últimas semanas todo apunta al color rosa: y es que el uso de este color por parte de la catalana ha desatado una oleada de teorías en redes sociales de que la próxima era musical de la cantante será en esta tonalidad.

Todo viene por los conciertos del Cuarto Azul World Tour en Barcelona, durante los días 4, 5, 7 y 8 de septiembre, en los que el Palau Sant Jordi podría haber sido testigo de las primeras pistas del próximo proyecto de la catalana.

Las pistas más comentadas

Lo que más ha destacado de la puesta en escena de Aitana en Barcelona fue su look completamente rosa: estrenó un corsé rosa de Ze García con tul y botas altas, muy distinto al imaginario azul que había dominado Cuarto Azul, o al menos esos outfits más neutros que pegaban con el conjunto de la escenografía.

Además, hubo un cambio significativo en estos shows: un micrófono rosa. Los fans no tardaron en interpretarlo como una pista de un cambio de identidad visual. De color rosa también son las acreditaciones AAA (Access All Areas), incluso los pases VIP del equipo cambiaron a este tono.

Por otro lado, los seguidores de la intérprete de 6 de febrero también han detectado que Universal Music ha cambiado la foto de perfil de Aitana a rosa. De hecho, la discográfica pasó del azul al rosa en Instagram prácticamente al mismo tiempo.

La teoría que sostienen los fans alrededor de este color es que la artista estaría jugando con un concepto parecido al de Cuarto Azul: todo un universo cromático con significado emocional. Y es por ello por lo que algunos apuntan a un posible disco remix de su cuarto proyecto. En contraposición, también se sostiene un EP 'rosa' antes de un nuevo disco completo.

¿Una próxima colaboración con Martin Garrix?

Martin Garrix también se ha convertido en todo un detalle revelador para los fans de Aitana. Y es que el DJ neerlandés apareció sobre el escenario del Palau Sant Jordi en el último concierto de la artista en la Ciudad Condal, con sudadera rosa puesta incluido.

Lo hizo para bailar junto a ella, su equipo y sus seres queridos el remix final de Superestrella. Pero, además, por redes sociales compartió el show de la artista, concretamente la actuación de Conexión Psíquica.

Es por eso por lo que los seguidores de Aitana sostienen que el artista internacional participará en el próximo proyecto de Aitana, sosteniendo que quizás está detrás de algún remix.

De momento todo son especulaciones de los fans de Aitana, pues la artista no ha hecho ninguna declaración al respecto ni mucho menos ha anunciado nueva música.