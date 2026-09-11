Quiénes son las teloneras de Aitana para sus cuatro conciertos en Madrid

Aitana aterriza en Madrid con su gira Cuarto Azul World Tour, que incluye cuatro fechas en el Movistar Arena con tres teloneras distintas. La catalana ha querido estar bien arropada durante sus conciertos en la capital, así que ha decidido contar con los espectáculos de tres artistas femeninas.

GALE actúa los días viernes 11 y sábado 12 de septiembre, mientras Chiara Oliver lo hace el lunes 14 y Gara Durán el martes 15. Si no te suena alguno de estos nombres, en Europa FM te contamos quiénes son las tres cantantes que acompañan a Aitana en Madrid.

GALE (viernes 11 y sábado 12)

La puertorriqueña GALE vuelve a ser telonera de Aitana tras acompañarla en Barcelona y en el primer concierto de Metamorfosis Season en el Metropolitano de Madrid. La intérprete de 33 años está detrás de nueve canciones de Cuarto Azul (2025).

La compositora es coautora de DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI, SEGUNDO INTENTO, ¿PARA QUÉ VOLVER?, CUARTO AZUL, DESDE QUE YA NO HABLAMOS, EX EX EX, LA CHICA PERFECTA y los éxitos Conexión psíquica y Superestrella. Además, antes de estos lanzamientos, GALE participó en la composición de Quieres, la canción interpretada por Aitana, Emilia y Ptazeta.

Chiara Oliver (lunes 14)

Aitana y Chiara Oliver están unidas por Operación Triunfo, el concurso donde se dieron a conocer en 2017 y 2023, respectivamente. La menorquina fue la octava clasificada de su edición, por debajo de compañeros como Martin, Juanjo Bona o Ruslana. También existe un vínculo entre ellas gracias a la canción CUANDO HABLES CON ÉL, pues la versión que hizo Oliver fue todo un éxito en redes sociales.

La artista también ha colaborado con Pablo López, con quien grabó Tulipanes en 2025. Un año después, Chiara Oliver publicó su disco no fue real, con el que ha consolidado un público fiel gracias a la sinceridad de canciones como puzzle, margaritas o lo siento x ser yo.

Gara Durán (martes 15)

La última telonera de Aitana es Gara Durán, a la que muchos conocen por sus canciones con Barry B —Puntería, El lago de mi pena y Una casa en el Teide— o por su participación en el concierto de 2025 de Carolina Durante en el Movistar Arena de Madrid. También ha colaborado con Natalia Lacunza en Placer de vivir.

La cantante, compositora, productora y pianista madrileña comenzó su carrera musical en 2022 con las canciones Cuesta respirar y Hadas. Cuatro años después, está a punto de publicar su álbum debut, pues acaba de anunciar que GARA verá la luz el próximo 16 de octubre.