Los mejores momentos de 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana en sus conciertos en España

Aitana se despide de España con su gira Cuarto Azul World Tour. La artista dejó claro en sus conciertos en Bilbao que no volvería a los escenarios de su país con esta gira, pues ahora le queda una larga travesía al otro lado del charco.

La artista llevará su cuarto azul próximamente a ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Nueva York, Miami, Milán y Londres, entre otras, después de haberse recorrido los escenarios de toda España con un gran show en el que ha colgado el cartel de sold out en cada fecha.

El espectáculo de Aitana ha sido viral en redes sociales cada noche de concierto, por lo que, de cara a su expansión internacional, repasamos los mejores momentos del Cuarto Azul World Tour en España.

Las portadas de libros

Uno de los elementos más llamativos de la puesta en escena de Cuarto Azul World Tour ha sido la presencia de portadas de libros convertidas en parte del espectáculo al comienzo de cada show. Mostrando una gran variedad de literatura sobre la cama de su cuarto en el escenario, la artista se ha hecho eco de títulos como Una habitación propia, Pura Pasión, Hamnet, Dorayaki, Reino del grito... Y hasta la biografía de Britney Spears.

La coreografía con 'Toxic' de Britney Spears

Esa pasión por Britney Spears se ha podido ver en cada espectáculo con el viral remix de su canción Toxic, sobre el que la catalana ha llevado su 'polémica' coreografía al extremo con un dance break que no tardó en convertirse en el protagonista de cada noche.

Cantar a dúo 'Cuando hables con él con Chiara Oliver

Operación Triunfo ha llevado a que Chiara Oliver y Aitana se junten en el escenario. La menorquina ha sido una de las teloneras de la catalana, y también se atrevió a compartir escenario con ella para cantar a dúo la íntima balada Cuando hables con él.

Reivindicar el catalán en Barcelona

Los conciertos de Barcelona tuvieron también un marcado componente emocional por el vínculo de Aitana con su tierra. La artista reivindicó el catalán durante sus actuaciones en el Palau Sant Jordi, utilizándolo para dirigirse al público. Una experiencia muy sentida para la cantante, que no dudó en dejar un importante mensaje ante sus vecinos al reivindicar el catalán como "lo más importante que tenemos en Cataluña".

La aparición de Jay Wheeler

En el primer concierto en el Movistar Arena de Madrid, las luces se apagaron y Jay Wheeler apareció sobre el escenario para cantar con Aitana Duele un montón despedirme de ti, su colaboración. Un momento que acabó coronándose con la vuelta del artista al escenario para bailar al final del show acompañado por su hija Aiunii.

La sorpresa de Plex en 'Superestrella'

En el cuarto y último concierto de Madrid, Aitana apareció con un vestido blanco que ella misma relacionó en broma con una boda y, poco después, Plex irrumpió en el escenario para bailar con ella durante Superestrella. El abrazo final y la frase sobre quererse "para toda la vida" hicieron que el momento se convirtiera en una de las imágenes de la gira.