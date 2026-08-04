Aitana guarda silencio (musicalmente) mientras 'Superestrella' sigue arrasando tras el Mundial

Este 1 de agosto se ha cumplido un año desde que Aitana publicó su colaboración junto a Danny Ocean, Anoche, lo que marca el periodo más largo que ha pasado la catalana sin publicar nueva música desde que comenzó en 2018. Sin embargo, la artista se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera a dos meses de cruzar el charco con su primera gira internacional, mientras disfruta del fenómeno de SUPERESTRELLA, un hit con una vida muy atípica.

La canción que le escribió Aitana a su novio, Plex, salió a finales de mayo de 2025 como parte de CUARTO AZUL. Rápidamente, el tema se convirtió en uno de los favoritos del público, sobre todo después de la puesta en escena en los conciertos del Estadio Metropolitano de Madrid y el Estadi Olímpic de Barcelona en la gira Metamorfosis Season.

Del 'trend' de TikTok a liderar las listas españolas

En otoño de 2025, TikTok fue el responsable del segundo empujón de SUPERESTRELLA. La plataforma llevó el tema de Aitana más allá de su público objetivo, y las redes sociales se llenaron de vídeos de chicos jóvenes coreando el estribillo, creando su propio trend, que llegó hasta su novio, Plex, que el 24 de octubre publicó un vídeo con Ibai.

El 31 de octubre, Aitana lanzó el tema como quinto y último single de CUARTO AZUL, y pocos días después, el 3 de noviembre, alcanzó el número 1 en Spotify España, convirtiéndose también en la artista más escuchada de nuestro país. Este logro coincidió con la interpretación de SUPERESTRELLA de Olivia Bay en OT 2025, con la que pudo cantar la canción en su visita a la academia un mes después.

El himno no oficial de 'La Roja'

Un año después de su lanzamiento, SUPERESTRELLA se coló en la playlist de la selección española del Mundial de 2026. Mientras Aitana comentaba todos los partidos de La Roja en el torneo, la canción sonaba en los estadios de Estados Unidos tras las victorias del equipo español.

A pesar de que LA GRACIOSA de Quevedo y Despechá de Rosalía también fueron reproducidas durante los partidos, el hit de la catalana se convirtió en la seña de identidad de nuestra selección y en la banda sonora de su victoria. De hecho, Aitana participó en la celebración de La Roja en Cibeles, donde pudo cantar SUPERESTRELLA junto a los futbolistas.

Gracias al Mundial, el tema consiguió traspasar las fronteras, llegando a ser todo un fenómeno internacional. Tras la victoria de la selección, SUPERESTRELLA debutó en el top global de Spotify el lunes 20 de julio, en el puesto 157. 24 horas más tarde, el hit escalaba 88 posiciones, hasta el número 69, y el 25 de julio alcanzó la mayor posición en el número 32.

'SUPERESTRELLA' ya tiene videoclip

Sin previo aviso, y cuando se cumplen 430 días de su lanzamiento, Aitana ha publicado un videoclip para SUPERESTRELLA, que consiste en una recopilación de la performance de la canción en diferentes conciertos. Los fans, que llevaban meses pidiendo un vídeo para este superhit, han celebrado la noticia en redes sociales.