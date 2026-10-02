Aitana: "Llevo un año y medio trabajando en el nuevo disco"

Tras finalizar el tramo por España de su gira Cuarto Azul World Tour en el Bizkaia Arena de Barakaldo (Bilbao), Aitana ha cruzado el Atlántico para ofrecer tres conciertos los próximos 21, 22 y 23 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Una cita muy especial para la catalana, que ha concedido una entrevista para Billboard Argentina en la que explica que en esta visita al país sudamericano, ha decidido tirar "la casa por la ventana" e ir "con todo" porque durante su anterior parada con alpha, no pudo llevar toda la producción del show.

Una charla en la que, además, la superestrella ha desvelado que está inmersa en pleno proceso creativo. "Llevo un año y medio trabajando en el nuevo disco", ha explicado, añadiendo que cuenta con "muchísimas maquetas, quizá 30 o 40".

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por delante hasta conseguir el producto que busca Aitana. "Todavía no (tengo) tantas canciones seleccionadas porque siento que necesito hacer muchas más. Es parte del proceso", ha indicado.

Una producción relacionada con su facilidad para la escritura. "Yo siempre he escrito. En algunos álbumes, como 11 RAZONES, no lo hice tanto, pero en alpha y, sobre todo, en CUARTO AZUL, todas las canciones están escritas para alguien. Nacen de un sentimiento muy profundo, de algo que tengo ahí dentro, en el pecho, en el corazón, y por eso muchas veces me salen muy rápido", ha recordado.

Además, no ha dudado en exponer que, para ella, "resulta muy fácil escribir desde la tristeza y desde el dolor, pero no tanto desde la ironía o desde el amor". Una circunstancia que hizo que reconsiderase el rumbo que estaba tomando CUARTO AZUL: "SUPERESTRELLA y CONEXIÓN PSÍQUICA fueron de las últimas canciones que hice porque sentía que el disco estaba quedando demasiado triste. Entonces pensé: Vale, voy a darle una vuelta a esto, voy a llevarlo hacia la luz, voy a encontrar otro punto de CUARTO AZUL. Porque mi lugar seguro no puede ser solamente hablar de tristeza; también tiene que poder hablar de muchas otras cosas".

En cuanto a sus ídolos, Aitana no ha tenido dudas a la hora de afirmar que divas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter o Ariana Grande resultan una referencia artística para ella, que busca "llevar todo eso (...) al pop en español".