Bad Bunny anuncia 'DTMF World Tour en Madrid', un posible documental de sus conciertos en el Metropolitano

El concierto del domingo 14 de junio de Bad Bunny en Madrid se ha convertido en uno de los más especiales de su residencia en el Estadio Metropolitano.

Además de cantar una de las canciones más exitosa de su carrera, Soltera (Remix), y de hacerlo en compañía de su autor Lunay como artista invitado, desde el comienzo del show el espectáculo estaba predestinado a hacer historia.

El concierto fue el primero y el único show de la gira en el que ha llovido, pero pese al agua ni el cantante ni el público dejó de cantar y de bailar durante las más de dos horas y media del espectáculo. Pero, además, fue el único en que un anuncio que se repitió reiteradamente en las pantallas avisaba de algo especial.

Y es que el noveno concierto de Bad Bunny Madrid fue grabado. Así aparecía reflejado en las pantallas: "Si accede a esta área, podría aparecer en esta producción, provisionalmente titulada DTMF The World Tour en Madrid, producida por A1 Productions, LLC y Rimas Entertainment, LLC".

Este consentimiento de ser grabado para aparecer en un posible documental de los shows de Bad Bunny en Madrid no tardó en hacerse viral y en aumentar las expectativas de los presentes por el concierto que está por venir. Así, el puertorriqueño adelanta un documental sobre su residencia en la capital española, plagada de artistas invitados como Myke Towers, De La Ghetto, Young Miko, Luar la L...