Aitana, Pitbull y Rels B, las colaboraciones del nuevo disco de Quevedo, 'Buenas Noches'

Parece que Quevedo prefiere seguir dejando con la miel en los labios a sus fans con el lanzamiento de su próximo disco. Será a media noche del 22 de noviembre cuando conozcamos su álbum Buenas Noches, que llega casi dos años después de su primer trabajo Donde Quiero Estar.

No obstante, este estreno no ha sido un camino de rosas. Recordemos que el intérprete de Columbia optó por cambiar la fecha de su estreno que estaba prevista para el 7 de noviembre. Todo ello con motivo de la DANA, no sentía que fuese "el momento de sacar música".

El tracklist, su secreto mejor guardado

Ahora, el artista de Vista al mar ha preferido dar los últimos detalles con cuenta gotas. En esta ocasión, Quevedo ha presentado el tracklist oficial de su nuevo disco.

En la imagen que ha compartido en redes vemos a un Quevedo en su estado actual: con una sonrisa, probablemente en uno de los mejores momentos de su carrera. Podemos apreciar que el cantante opta por unas gafas de sol y una americana blanca, apareciendo como una auténtica estrella. Reflejo de ello ha sido su salto a la fama. Recordemos que en 2022, el artista afincado en Canarias consiguió un éxito abismal gracias a su Bzrp Music Session, Vol. 52.

De Aitana a Pitbull: las colaboraciones de lujo en el nuevo trabajo de Quevedo

En la siguiente imagen, guardaba la joya de la corona: su tracklist con el que ya despeja cualquier tipo de duda y confirma su colaboración con Aitana. Bajo el título deGran Vía, se compone como la primera colaboración que presenta este disco y el cuarto en el orden de reproducción. Atrás queda aquel directo de Instagram en el que Quevedo reveló por unas milésimas de segundo un tema en el que aparecía la voz de la catalana y se confirma que estará en el nuevo disco.

No obstante, no son los únicos grandes nombres que aparecen en este disco. También Pitbull aparece en este trabajo con el título de Mr.Moondial, Rels B con Los Días Contados o su colaboración junto a Yung Beef La 125. En este listado de colaboraciones de lujo también aparecen Sin Nombre, La Pantera, De La Rose, De La Guetto y Sech.

De este disco, de momento, hemos podido escuchar Duro, un tema que sigue su estela bailable y con el que no nos cabe duda de que se postula a conquistar las pistas de baile.

Tracklist de 'Buenas noches' y duración de las canciones