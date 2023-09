Aitana planea una nueva vida para su disco 'alpha': "Hay muchos DJs con los que he hablado"

Aitana acaba de estrenar el disco alpha y ya planea el siguiente paso a dar con este proyecto musical. La cantante no descarta una reedición del álbum y avanza cómo le gustaría que fuese.

alpha, el tercer disco de Aitana, ya está en la calle. El viernes 22 de septiembre llegó al fin el esperado álbum de la catalana, lleno de sonidos de los años 90 adaptados al pop actual y canciones con tintes personales como The Killers o Luna y otras más bailables como Dararí o Las Babys.

Aitana incluye un total de 15 canciones en este álbum para el que ya ha empezado a pensar en una segunda vida. No lleva ni una semana fuera y la cantante ya piensa en una reedición.

"Hay muchos DJs con los que me gustaría trabajar en un futuro y con los que he hablado, porque me gustaría hacer una reedición de alpha donde se puedan hacer algunos remixes. Es un disco que atrae mucho a ese tipo de colaboraciones", ha confesado en una reciente entrevista con jenesaispop. "Es un disco que atrae mucho a ese tipo de colaboraciones".

Aitana no da nombres sobre cómo podría ser esta segunda fase de alpha, pero sí apunta cómo cambiaría una canción concreta. Otra Noche Sin Ti podría tener una versión más larga en este hipotético álbum.

"Es una canción muy corta porque es un interludio. Para lo que pueda venir me gustaría hacerle una versión extendida porque existe la versión larga de esa canción. Pero en ese momento quería hacerla corta. Y sí, se pueden hacer canciones más largas", ha explicado en la entrevista en la que revela los secretos de este álbum que no quiere tildar de electrónico.

Para Aitana referirse a alpha como un disco electrónico son "palabras mayores": "Cualquier persona que haga música puramente electrónica se va a llevar las manos a la cabeza. Es un disco pop, pero es verdad que tiene referencias a algunos sonidos electrónicos. Sobre todo, de los 90. Pensaba en ese one hit wonder, que no necesariamente conocías al artista, pero la canción te la sabías sí o sí. Había muchas canciones de esas y las he cogido como referencia".