'The Killers', la canción que narra el triángulo amoroso de Aitana, Sebastián Yatra y Miguel Bernardeau

Tras meses y meses de espera y expectativas por escuchar labalada por excelencia de Alpha, por fin tenemos The Killers en nuestras manos —y oídos—.

Aitana estrenó en primicia esta canción en OMG La Liga, el primer festival en el que partipó este verano, donde pudimos ver un adelanto de como sería el Alpha Tour, además de disfrutar de los antiguos éxitos de la catalana.

La artista quiso traer algo especial y cantó The Killers en directo por primera vez, pero la balada quedó un poco en el olvido, hasta que ha salido finalmente la versión de estudio con el lanzamiento del disco.

En la canción, Aitana cuenta la historia de cómo se enamora de una persona mientras está con otra, y todos los ojos están puestos en el cantante Sebastián Yatra —su actua pareja—, yMiguel Bernardeau—su exnovio con el que mantuvo una relación durante tres años—.

Con el lanzamiento de Los Angeles, muchos internautas sacaron conclusiones de infidelidad tras escuchar frases como "mientras no sabían yo te besaba a escondidas" además de por el sugerente videoclip.

El streamer Ibai Llanos se armó de valor para preguntarle a Aitana porlas supuestas indirectas de esta canción en su canal de YouTube, pero ella lo desmintió rotundamente.

La cronología de los hechos

El colombiano y la intérprete de Las Babys tuvieron su primera toma de contacto en Operación Triunfo en el año 2018, posteriormente surgió una amistad de la que nacieron dos colaboraciones, Corazón sin vida (2020) y Las Dudas (2022), y han trabajado codo con codo en la última temporada de La Voz Kids.

Paralelamente, Aitana y Miguel iniciaron su noviazgo en el año 2019 gracias a Élite y, pese a que su relación no era especialmente mediática, ambos compartían selfies juntos en redes, e incluso la pareja fue portada de la revista Vanity Fair —acompañada de un extenso reportaje fotográfico en su interior—.

A finales de 2022 estrenaron La Última, su serie juntos, y tras promocionar este proyecto comenzaron a surgir los rumores de ruptura.

La letra hecha realidad

Cuando me fui recorde lo que sentí

por aquel beso que me diste cuando nadie nos ve,

aquella van, aquel hotel,

las noches en Madrid cantando The Killers,

Esta última es la estrofa por la que todos piensan que la canción está dirigida a Sebastián Yatra. En el verano de 2022, fueron juntos al concierto de The Killers en el Madcool, un festival de música que se celebra en la capital.

la carta que escribiste cuando nadie nos ve.

A veces intento ocultar lo inevitable

pero no puedo más,

En estos versos Aitana manifiesta que ha intentado esconder sus sentimientos por Yatra pero no lo consigue, algo que pasó durante los rodajes de La Voz Kids, donde su conexión y complicidad traspasaba la pantalla.

no sé por qué será

que este sentimiento no me da culpabilidad,

aquella carta que recibiste mía guárdala si

yo me voy con él y no me quedo contigo.

En esta parte de la canción la artista hace ver que no estaba 100% convencida de decantarse por Sebas...

Cuantas veces me despedí,

por miedo a apostar me vuelvo a mentir,

cuando voy a entender que tú eres para mi,

y yo soy para ti,

La artista se dio por vencida varias veces respecto a esta relación pero se dio cuenta de que se estaba engañando a sí misma y que, realmente, estaban hechos el uno para el otro.

cuantas vidas van a pasar,

mil recuerdos nos perseguirán,

si no huimos por fin,

algo bueno estará por venir.

A veces intento olvidarte

sin lograrlo te vuelvo a recordar,

Y por mucho que intente sacarle de su mente, no puede, porque lo lleva grabado en el corazón.

no sé por qué será

que este sentimiento no me da culpabilidad,

aquella carta que recibiste mía guárdala

si yo me voy con él y no me quedo contigo,

si yo me voy con él y no me quedo contigo.

El origen del tema

La intérprete habló por primera vez de The Killers en el podcast Pic Pod.

“Esa canción la escribí literalmente en mi casa, en 15 minutos. Ósea, yo llegué y dije ‘necesito componer y estar en el piano de mi casa’”, declaró Aitana. “Empecé a soltarlo todo en esa canción, que a veces pasa, me ha pasado con…”, paró en seco la frase, no fuese a mencionar por accidente su otro tema, Los Ángeles.

"Soy muy muy exigente conmigo, entonces cuando escribo algo que me gusta más o menos voy al estudio y termino de darle forma con los productores. Y esta canción dije ‘me ha salido así, no quiero cambiarle nada. Por primera vez voy a tener una canción en el disco que es solamente escrita por mi”, reveló.

Con estas últimas afirmaciones deja entre ver que sí que necesitaba escribir lo que estaba viviendo en ese momento y que muy posiblemente sí que tenga que ver con Sebastián Yatra y Miguel Bernardeau.