Alejandro Sanz y Elena Rose reflejan el desamor en el videoclip de 'Rimowa'

En noviembre Alejandro Sanz lanzaba ¿Y ahora qué +?, un disco repleto de colaboraciones con artistas como Grupo Frontera, Rels B y Elena Rose.

Después de deleitarnos en este proyecto con videoclips de los temas Palmeras en el jardín y Bésame con Shakira, Alejandro Sanz da un pasito más y sorprende con el vídeo musical de Rimowa, su featuring con Elena Rose.

Este tema tan íntimo mezcla las voces del madrileño y la venezolana-estadounidense para cantarle a puro corazón al desamor.

En el videoclip los artistas retratan en imágenes esa intensidad de Rimowa, y lo hacen reflexionando con el canto en el interior de una casa minimalista y muy iluminada. Mirando a cámara y sumergidos en ese dilema amoroso que presenta la canción.

El videoclip juega con el simbolismo de lo cotidiano y de objetos como un teléfono, el vínculo con aquella persona amada que ya no está en sus vidas.

La reflexión de Alejandro Sanz en Rimowa

Rimowa es una de las colaboraciones más especiales de ¿Y ahora qué +?, el último disco de Alejandro Sanz. Así nos lo contó el propio artista en una entrevista para Europa FM.

"Hay canciones que nacen del ruido… y otras del alma. RIMOWA nació de un lugar muy verdadero, muy nuestro. Compartir esto con Elena Rose ha sido un regalo inmenso", reflexiona el madrileño ante el estreno del videoclip.

Así, le dedica unas bonitas palabras a la artista: "Tiene ese talento que no se impone, pero que lo llena todo. Esa forma tan tuya de convertir la emoción en arte…es magia pura".

"Esta canción nos toca muy de lleno. Es memoria, es piel, es verdad, una historia que necesitaba ser contada con la mirada. Ojalá cuando veáis el videoclip, también os atraviese", expresa Sanz a corazón abierto.

Letra de 'Rimowa'

Sé que no contesté

No fue que cambié ni que estoy tapando todo lo que siento

Mi vida va muy rápido, tengo que olvidarte y no he tenido el tiempo

Tengo la Rimowa con 60 kilos, pero de recuerdos

Y yo solo me pregunto si quieres volver (volver)

Si quieres hablar (hablar)

Si piensas en mí (en mí)

Cuando vas al mar

¿Cómo está Madrid?

¿Cómo está mamá?

Hoy estoy aquí

Con ganas de allá

Que no me enseñen el vacío, porque salto

Por ser así gané, pero he perdido tanto

A veces te quiero escribir, pero me aguanto

Porque tú no te mereces que solo esté pa ti a veces

Que no me enseñen el vacío, porque salto

Por ser así gané, pero he perdido tanto

A veces te quiero escribir, pero me aguanto

Porque tú no te mereces

Que te dañe el día a veces

Porque, baby, tú no te mereces (que te dañe el día a veces)

Porque, baby, tú no te mereces

Porque, baby, tú no te mereces

Un nudo marinero en la garganta

Las cinco estrellas de este hotel no se comparan

Con las que veíamos de tu ventana

Me duele esta sevillana

Pensar que nada tengo

Solo la Rimowa con 60 kilos, llena de recuerdos

Es que a veces me pregunto si quieres volver (volver)

Si quieres hablar (hablar)

Si piensas en mí (en mí)

Cuando vas al mar

¿Cómo está Madrid?

¿Cómo está mamá?

Hoy estoy aquí

Con ganas de allá

Que no me enseñen el vacío, porque salto

Por ser así gané, pero he perdido tanto

A veces te quiero escribir, pero me aguanto

Porque tú no te mereces que solo esté pa ti a veces

Que no me enseñen el vacío porque salto

Por ser así gané, pero he perdido tanto

A veces te quiero escribir, pero me aguanto

Porque tú no te mereces

Que te dañe el día a veces

Porque, baby, tú no te mereces

Porque, baby, tú no te mereces

Porque, baby, tú no te mereces

Porque, baby, tú no te mereces

Porque, baby, tú no te mereces

Porque, baby, tú no te mereces

Que te dañe el día a veces