Alejandro Sanz y Elena Rose reflejan el desamor en el videoclip de 'Rimowa'
Alejandro Sanz pone imágenes a su colaboración con Elena Rose, en la que los artistas le cantan con mucha intimidad al desamor.
En noviembre Alejandro Sanz lanzaba ¿Y ahora qué +?, un disco repleto de colaboraciones con artistas como Grupo Frontera, Rels B y Elena Rose.
Después de deleitarnos en este proyecto con videoclips de los temas Palmeras en el jardín y Bésame con Shakira, Alejandro Sanz da un pasito más y sorprende con el vídeo musical de Rimowa, su featuring con Elena Rose.
Este tema tan íntimo mezcla las voces del madrileño y la venezolana-estadounidense para cantarle a puro corazón al desamor.
En el videoclip los artistas retratan en imágenes esa intensidad de Rimowa, y lo hacen reflexionando con el canto en el interior de una casa minimalista y muy iluminada. Mirando a cámara y sumergidos en ese dilema amoroso que presenta la canción.
El videoclip juega con el simbolismo de lo cotidiano y de objetos como un teléfono, el vínculo con aquella persona amada que ya no está en sus vidas.
La reflexión de Alejandro Sanz en Rimowa
Rimowa es una de las colaboraciones más especiales de ¿Y ahora qué +?, el último disco de Alejandro Sanz. Así nos lo contó el propio artista en una entrevista para Europa FM.
"Hay canciones que nacen del ruido… y otras del alma. RIMOWA nació de un lugar muy verdadero, muy nuestro. Compartir esto con Elena Rose ha sido un regalo inmenso", reflexiona el madrileño ante el estreno del videoclip.
Así, le dedica unas bonitas palabras a la artista: "Tiene ese talento que no se impone, pero que lo llena todo. Esa forma tan tuya de convertir la emoción en arte…es magia pura".
"Esta canción nos toca muy de lleno. Es memoria, es piel, es verdad, una historia que necesitaba ser contada con la mirada. Ojalá cuando veáis el videoclip, también os atraviese", expresa Sanz a corazón abierto.
Letra de 'Rimowa'
Sé que no contesté
No fue que cambié ni que estoy tapando todo lo que siento
Mi vida va muy rápido, tengo que olvidarte y no he tenido el tiempo
Tengo la Rimowa con 60 kilos, pero de recuerdos
Y yo solo me pregunto si quieres volver (volver)
Si quieres hablar (hablar)
Si piensas en mí (en mí)
Cuando vas al mar
¿Cómo está Madrid?
¿Cómo está mamá?
Hoy estoy aquí
Con ganas de allá
Que no me enseñen el vacío, porque salto
Por ser así gané, pero he perdido tanto
A veces te quiero escribir, pero me aguanto
Porque tú no te mereces que solo esté pa ti a veces
Que no me enseñen el vacío, porque salto
Por ser así gané, pero he perdido tanto
A veces te quiero escribir, pero me aguanto
Porque tú no te mereces
Que te dañe el día a veces
Porque, baby, tú no te mereces (que te dañe el día a veces)
Porque, baby, tú no te mereces
Porque, baby, tú no te mereces
Un nudo marinero en la garganta
Las cinco estrellas de este hotel no se comparan
Con las que veíamos de tu ventana
Me duele esta sevillana
Pensar que nada tengo
Solo la Rimowa con 60 kilos, llena de recuerdos
Es que a veces me pregunto si quieres volver (volver)
Si quieres hablar (hablar)
Si piensas en mí (en mí)
Cuando vas al mar
¿Cómo está Madrid?
¿Cómo está mamá?
Hoy estoy aquí
Con ganas de allá
Que no me enseñen el vacío, porque salto
Por ser así gané, pero he perdido tanto
A veces te quiero escribir, pero me aguanto
Porque tú no te mereces que solo esté pa ti a veces
Que no me enseñen el vacío porque salto
Por ser así gané, pero he perdido tanto
A veces te quiero escribir, pero me aguanto
Porque tú no te mereces
Que te dañe el día a veces
Porque, baby, tú no te mereces
Porque, baby, tú no te mereces
Porque, baby, tú no te mereces
Porque, baby, tú no te mereces
Porque, baby, tú no te mereces
Porque, baby, tú no te mereces
Que te dañe el día a veces