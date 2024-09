De 'Con altura' a 'Omega', las mejores colaboraciones de Rosalía

The Weeknd y Rosalía presentan el remix de 'Blinding Lights' | Universal Music

Rosalía cumple 32 años rodeada de éxitos y convertida en una de las estrellas españolas con más proyección internacional de la historia.

Solo hay que ver su discografía, que está llena de grandes nombres de artistas y productores de todos los géneros. Sin embargo, a la de Sant Esteve de Ses Rovires no le importan los rankings ni los charts a la hora de meterse al estudio. Prueba de ello es su último trabajo, una colaboración con el artista urbano Ralphie Choo llamada Omega que supone el cierre de un ciclo y el arranque de otro.

Vaya a donde vaya y trabaje con quién trabaje, su esencia permanece intacta. Repasamos sus colaboraciones más destacadas:

Antes de morirme con C. Tangana

Ya no son pareja, pero cuánto fervor desataron al convertirse en dos de los artistas españoles más importantes de la última década. Han pasado ocho años desde que grabaron juntos Antes de Morirme, tema que Pucho llevó al directo en su reconocida giraSin Cantar Ni Afinar.

Brillo con J Balvin

Fue el germen de su boom internacional, su primera colaboración con J Balvin antes del popularísimo Con Altura.

Con Altura con J Balvin ft. El Guincho

Marcó un antes y un después en su carrera y la colocó en el punto de mira de la crítica internacional.

Yo x Ti Tu x Mi con Ozuna

Un sueño hecho realidad para la artista, que deseaba colaborar con el de Puerto Rico desde bien jovencita. Durante la gira de El Mal Querer, el cantante apareció por sorpresa en un abarrotado WiZink Center que tembló al escucharlos cantar en directo esta irresistible fusión latina.

TKN con Travis Scott

No era su primer trabajo juntos -antes habían hecho el remix de Highest in the Room- pero sí ha sido el que más ha despuntado con el tiempo. La catalana se unía a uno de los raperos más importantes de la música, expareja de su amiguísima Kylie Jenner, para cantar sobre la historia de venganza de una familia de gansters.

La Noche de Anoche con Bad Bunny

Mucho se especuló con Santería, una colaboración entre Rosalía y el Conejo Malo que nunca vio la luz, pero los deseos de los fans de escucharlos juntos se cumplieron con la llegada de este tema tan pasional que incluso desató rumores sobre un posible affair entre ellos.

Linda con Tokisha

No la incluyó en su disco Motomami, pero su conexión con la cantante hizo que volviesen a meterse juntas en el estudio para el tema La Combi Versace, que sí formaba parte del tercer disco de estudio de la catalana.

La Fama con The Weeknd

Una alianza exitosísima que convirtió lo que podría ser una bachata convencional en un auténtico hit. Su versión en live show, grabado en el Palau Sant Jordi de Barcelona, se incluyó en la versión deluxe de Motomami.

Beso con Rauw Alejandro

Lanzaron su EP 'RR' solo unos meses antes de su separación en julio de 2022, pero Beso ya había conquistado los corazones de todos los fans enamorados. El videoclip, formado con imágenes caseras, nos sumergió en un mundo que se hizo añicos poco después.

Barefoot in the Park con James Blake

Era 2019 y Rosalía no se imaginaba el huracán que iba a provocar en la industria musical, pero que un productor tan reconocido como James Blake pusiese el ojo sobre ella era síntoma de que algo iba a suceder.

Besos Mojados con Wisin y Yandel

Uno de los dúos más míticos de la música latina se ponía en contacto con la catalana para ofrecerte una colaboración y fue ella que eligió grabarla para Besos Mojados. "Me gusta porque ella experimenta sonidos nuevos", contó Yandel hace un tiempo en Cuerpos especiales.

El Pañuelo con Romeo Santos

Su admiración mutua culminó en la canción El Pañuelo, pero ya habían cantado juntos sobre el escenario. Fue en diciembre de 2021 cuando la cantante aparecía por sorpresa en un concierto con Aventura para interpretar la mitíquisima Obsesión.