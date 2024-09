Letra y significado de 'Omega', la nueva canción de Rosalía y Ralphie Choo

Si alguien se esperaba una canción de desamor, esta es todo lo contrario. Omega respira optimismo, entusiasmo, esperanza.

Este 25 de septiembre es su cumpleaños, pero el regalo lo ha hecho ella. Rosalía estrenaba a medianoche en la celebración Piromusical de las fiestas de La Mercè en Barcelona su nueva canción, un tema melódico con retazos de palmas que canta y produce junto al artista Ralphie Choo, con el que había cruzado elogios hacía meses. Una unión esperada por sus visionarios fans que pone de relieve la voluntad de la catalana de trabajar con artistas afines a sus inquietudes más allá de los rankings y charts de consumo.

La montaña rusa, donde se unen el principio y el final

La letra, a medio camino entre lo pegajoso y lo cursi, encaja perfectamente con el universo visual de estética kitsch que Rosalía y Ralphie han creado. La portada, que incluye el título con una tipografía de lo más mundana, respira el archiconocido meme graphic design is my passion. La artista habla de un nuevo enamoramiento, ese estado de gracia en el que todo reluce y resplandece con un brillo especial.

En el videoclip, dirigido por Stillz y rodado en el Parque de Atracciones de Los Ángeles, la pareja se sube a una montaña rusa que bien podría significar el final de un duelo y el inicio de una nueva etapa, algo que incluso llega a citar de manera concreta: He llega'o hasta el final / Donde to' ha vuelto a empezar / Tú eres mi Omega

Omega, la letra con la que todo vuelve a empezar

Esta ilusión, que se siente como una nueva bocada de aire fresco, produce también el mismo vértigo que este tipo de atracciones. Además, los loops y curvas del recorrido tienen una forma similar al del símbolo con el que se representa la letra Omega Ω.

Al ser la última letra del alfabeto griego, Omega permite representar tanto el inicio como el final de algo. En la religión católica, se dice que Jesucristo es "el alfa y el omega", ya que es el comienzo y el fin de todas las cosas.

Para Rosalía, Omega es más que el título de la canción o una letra del abecedario, es una persona: "Me he puesto sentimental (Tú eres mi omega) Antes de hacerte acabar (Tú eres mi omega)"

Si se trata o no de la primera canción del cuarto de disco de Rosalía es algo que de momento no está confirmado, pero tendría todo el sentido. La primera piedra de un nuevo camino.

Letra completa de 'Omega' de Rosalía y Ralphie Choo

Tú eres mi omega

Tú eres mi omega

[Verso 1: ROSALÍA]

Tú y yo perdí'os entre amapolas

Tus ojos relucen, son dos pistolas

Las lenguas se abrazan, ya no están solas

En la memoria me has dispara'o

Ya no bebo, ya no fumo

No consumo y lo presumo

Tú eres lo mejor

Y antes de ti yo era lo peor

[Estribillo: ROSALÍA]

Me he puesto sentimental

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar

(Tú eres mi omega)

Me he puesto sentimental

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar

(Tú eres mi omega)

[Verso 2: Ralphie Choo]

Y cuanto más tú te alejas, yeah

Todo lo tuyo me recuerda a ti

Y cuanto más tú te alejas

Todo lo tuyo me recuerda

Soy de to'as partes y mi ganga me cubre

Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre

Puedo ser Céline Dion y un tíguere

Puedo ser Céline Dion y un tíguere

[Estribillo: ROSALÍA]

Me he puesto sentimental

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar

(Tell me that you care, you care, you care)

[Interludio: ROSALÍA & Ralphie Choo]

What you like—

Uh-uh-uh

What you like—

Uh-uh-uh

Uh-uh-uh

You tell me that—

You tell me that you care, you care, you care

Hace mucho que te conocí

What you like

No fue aquí, no fue aquí

You care, you care, you care

You care, you care, you care

[Estribillo: ROSALÍA]

Yo me doy la libertad

(Tell me that you care, you care, you care)

Soy tuya sin preguntar

(Tell me that you care, you care, you care)

(You care, you care, you care)

[Outro: ROSALÍA]

He llega'o hasta el final

Donde to' ha vuelto a empezar

Tú eres mi omega, tú eres mi omega

No hay dios que pueda borrar lo que está escrito pa' mí

Tell me that you care, you care, you care

Tú eres mi omega, tú eres mi omega

You care, you care, you care

What you like—