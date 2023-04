Álvaro deslumbra a los coaches de 'La Voz Kids' cantando 'Te quiero, te quiero' con Rosario

"WUAW". Exclamó Sebastián Yatra nada más escuchar a Álvaro empezar a cantar a dúo con Rosario Flores en las audiciones de La Voz Kids.

El joven cantante de Tenerife quiso despedirse de las audiciones a ciegas interpretando la canción Te quiero, te quiero de Nino Bravo junto a la cantante.

Rosario empezó a cantar y, tras preguntarle si llegaba a una de las notas más altas, le dio paso. La forma en que consiguió elevar la voz dejó sin palabras a los otros tres coaches. "Me estoy derritiendo", dijo Pablo López al escucharlo. "¡Qué bonito!", exclamó Aitana. "Es como un Gardel", sentenció Yatra al escuchar al artista de solo 13 años.

Álvaro, en el equipo de Aitana

Álvaro cantó a dúo con Rosario Flores después de asegurarse una plaza en el programa.

Lo hizo conquistando con su interpretación de The Way You Look Tonight, de Frank Sinatra. Rosario y Aitana giraron su asiento nada más oírlo, también lo hizo Yatra pero se quedó fuera porque Rosario lo había bloqueado.

Rosario jugó bien sus cartas, Álvaro confesó que se hubiese ido con Yatra pero finalmente no le sirvió de mucho. Álvaro acabó decidiéndose por el equipo de Aitana.

Lo importante, en todo caso, es que una voz como la suya esté dentro.