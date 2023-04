Aitana pide perdón a Pablo López por "jugar sucio" para robarle a concursante de 'La Voz Kids'

"Luego me he sentido mal"

Daniela fue una de las dos candidatas de La Voz Kids que consiguió que todos los coaches girasen su asiento al escuchar. La gallega de 14 años se sentó al piano para interpretar All I Want de Olivia Rodrigo y, cuando no llevaba 10 segundos de actuación, consiguió que Pablo López se diese la vuelta con una sonrisa dibujada en la cara.

"¡Ay, qué bonito!", exclamó Aitana, la última de los cuatro coaches en darle al pulsador. La cantante de Laracha (A Coruña) fue inmortalizada por el móvil de Pablo López, que grabó parte de su actuación, y emocionó a Aitana, que la escuchó de pie mientras decía: "Por favor, vente conmigo".

La cantante de Mariposas se lanzó a hablar nada más terminar la actuación. "Yo, antes de nada, quiero decirte que no es Pablo, es David", dijo señalando al cantante, compositor y pianista, sustituto de David Bisbal en la audiciones a ciegas. "Pablo, lo siento, tengo que jugar sucio", añadió.

Pablo López recibió el comentario con una sonrisa y, ya después, se deshizo en halagos hacia Daniela. "Deslumbras, tu sonrisa, todo lo que pasa, lo que transmites desde las manos hasta como cantas... Yo es de los días en que me da mucha rabia que me hayan hecho esta jugada y no poder disfrutarte más", le dijo a la joven cantante. "Ojalá te vengas conmigo porque sería una vacilada tremenda".

Aitana se sumó a los halagos y la invitó a su sumarse a su equipo. "Me encantaría que te vinieses, quitando lo de Pablo que luego me he sentido mal", añadió para darle paso a Rosario Flores y Sebastián Yatra, que se unieron a los halagos.

Daniela lo tenía claro desde el principio y eligió a Pablo López/David Bisbal como coach. "Me da rabia no estar contigo. Vendré a verte a la final", le dijo Pablo López antes de despedirse de la nueva integrante del Team Bisbal.

"A pesar de que me dijiste 'no empieces con pianistas, no me llenes la casa de pianistas y guitarristas', esta es una voz única, una sensibilidad muy especial", dijo dirigiéndose a su colega. "Ha sido un alfiler en el corazón al escucharla".