Álvaro de Luna anuncia 'Azulejos tour 2027', una gira con la que vuelve a las salas

Álvaro de Luna ha vuelto a las andadas con su disco Azulejos, formado por 12 temas de pop rock en los que el artista vuelca sus sentimientos y su lucha por contar su verdad. Pero, además, el sevillano ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su nueva gira.

Azulejos Tour 2027 llevará al intérprete de Dime dónde estás por muchas ciudades de toda España. "Ahora toca algo nuevo. nuevo álbum, un nuevo yo y un nuevo nosotros", ha celebrado el cantante desde su cuenta de Instagram.

"Esta vez volvemos a las salas, que hace mucho que no nos encontramos x ahí. este nuevo disco pide algo íntimo, estar + cerca y poder sentir cada canción de otra manera. creo que es la forma más honesta de compartir con vosotros esta nueva etapa y tengo muchas ganas de volver a vivirlo así", explica De luna sobre los recintos que ha escogido para dar sus conciertos.

Así, a partir de febrero Álvaro de Luna se recorrerá ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao, Barcelona, Pamplona... Y todavía quedan más fechas por anunciar del Azulejos Tour 2027.

Fechas y cómo comprar entradas para 'Azulejos tour 2027'

De momento, Álvaro de Luna ha anunciado 11 conciertos entre febrero y mayo de 2027. Tal y como ha anunciado el sevillano, las entradas se podrán comprar este viernes 13 de noviembre a las 12:00 horas desde alvarodeluna.es.