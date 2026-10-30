Álvaro de Luna: "Lo que he querido llamando al disco 'Azulejos' es romper las barreras de las apariencias"

Álvaro de Luna estrena nuevo disco y lo hace en Cuerpos especiales . En el día del lanzamiento de Azulejos , el sevillano ha visitado a Nacho García y Lalachus para hablar de este trabajo, explicar el porqué de su nombre y qué significa el color rojo de su portada. También ha adelantado gira para 2027 y ha apuntado que las fechas saldrán "a partir de la semana que viene".

Azulejos, el nuevo disco de Álvaro de Luna, ya está fuera. Este viernes 30 de octubre salió su tercer álbum de estudio y el sevillano ha dormido a pierna suelta. Relajado.

"Tenía muchas ganas de sacar del disco pero fue salir y me acosté. He dormido increíble", ha contado a Nacho García y Lalachus al empezar su entrevista en Cuerpos especiales.

El cantante ha reconocido que estaba nervioso ante el lanzamiento pero que, una vez fuera, dijo: 'Ya mañana miro lo que tenga que mirar'. Y eso que tenía que mirar es el feedback de la gente. A Álvaro de Luna le gusta descubrir las opiniones que tienen sus fans de las canciones y cuáles son las que se sitúan entre las favoritas.

Para este disco, se ha tomado su tiempo. El anterior trabajo de Álvaro de Luna fue UNO (2023), que salió un año después de Levantaremos al sol. "En este disco me he tomado mucha más calma. Cuando arranqué el disco no tenía muy claro si era lo que quería hacer y empecé a hacer otro tipo de canciones y luego retomé", ha contado sobre el proceso creativo.

"Quería tomármelo con más calma porque vamos todo el rato corriendo en general"

"Quería tomármelo con más calma porque vamos todo el rato corriendo en general", ha seguido sobre este álbum que considera clave por ser el tercero: "Tienes otras cosas que contar. Al principio vas como definiéndote y por dónde quieres tirar (...) Me lo he tomado con más calma porque quería cuidar todo mucho más, la producción, el arte, las letras de las canciones, el mensaje que quería dar".

Azulejos incluye canciones como Lo siento, un single mucho más triste de lo habitual. "Yo soy un nostálgico. A mí me gusta el drama y la intensidad", ha añadido el cantante que empezó esta canción porque "estaba con un poco de arenilla por dentro, con un poco de tristeza".

"Lo empecé porque estaba pasando un poco de ansiedad, una depresión no diagnostica pero yo estaba fatal", ha seguido. La idea era pedirse disculpas —"No estás siendo tú, reconócete"—, pero evolucionó y pensó en toda esa gente a la que no le había pedido disculpas a lo largo de su vida por distintos motivos: "Había pasado mucho tiempo, no nos hablamos o porque no tuve el momento o la ocasión o no fui capaz. Eso quise contarlo a lo largo de la canción".

Otro de las canciones del disco es En tu costado, en la que saca un tono agudo poco habitual y las risas de Nacho y Lala. "Me quité un huevo", ha apuntado para explicar el cambio de registro. "Me ha pillado por sorpresa", ha respondido. "Y a mí, yo que suelo ser más discreto, me he venido arriba".

El color, el caballo de la portada y el título del disco

Azulejos es un disco rojo. "Esto arranca un poco del disco anterior", ha explicado Álvaro de Luna sobre la elección cromática: "El rojo es un color que tiene mucho que ver con el arte, porque es pasión y amor".

El caballo que acompaña el álbum es también protagonista del videoclip de Lo siento y también la valió un susto durante el rodaje. "Pasé un momento de yuyu porque empecé a cantar, hizo un movimiento raro y dije Ya no canto más", ha contado sobre la experiencia y luego ha apuntado que son animales que le gustan mucho. "Son nobles, no son peligrosos pero pasé yuyu al principio. Luego te vas relajando". Le gustan tanto que su plan es buscarse un hueco en el brazo para tatuarse uno.

Antes de ser Azulejos, el disco iba a ser Kintsugi. "Porque tenía que ver con el arte de piezas rotas que se reconstruyen y tienen un valor añadido pero luego dije: '¿Yo soy japonés? ¿Soy asiático? tampoco. ¿De donde soy? Andaluz", ha contados sobre la elección del nombre del disco.

"Lo que he querido llamándole Azulejos es romper las barreras de las apariencias", ha añadido. "El azulejo representa ese concepto porque es un elemento aparentemente rígido pero no deja de ser un elemento que le das un golpe y lo quiebras".

La próxima gira 'Azulejos'

Azulejos saldrá en 2027 de gira. En marzo arrancará el tour aunque antes tiene un último concierto de su actual etapa en Fuerteventura.

"Ha sido muy bonita, han sido tres años de gira", ha contado sobre este periplo que le llevó a cumplir el sueño de tocar en el Movistar Arena de Madrid. "Fueron dos horas que se me pasaron como dos minutos".

Ahora ya planea el proxómo tour para el que anunciará las fechas y venta de entradas "a partir de la semana que viene". Está deseando empezar a trabajar en él, preparar el show, el nuevo sestlist porque, como él mismo dice, es uno de los momentos que más disfruta.