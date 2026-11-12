Lo que podemos esperar de los Latin Grammy 2026: Rosalía la gran protagonista, homenajes y mucha presencia española

Los Latin Grammy 2026 se preparan para celebrar una de sus ediciones más esperadas. Esta 27ª edición reúne a grandes estrellas de la música latina, artistas consolidados y nuevas voces de distintas escenas musicales en una gala donde los homenajes serán clave, al igual que la presencia española.

Los premios se celebran este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y cuentan con Rosalía como una de sus grandes protagonistas. La artista regresa al escenario de los Latin Grammy después de su memorable interpretación en 2023 de Se nos rompió el amor, la canción de Manuel Alejandro que popularizó Rocío Jurado. Además, la catalana llega a esta nueva cita con siete nominaciones, entre ellas algunas de las categorías más importantes, como Álbum del Año por LUX y Grabación y Canción del Año por La Perla.

Pero Rosalía no es la única estrella que se subr al escenario: la gala cuenta con actuaciones de artistas de diferentes generaciones y estilos, como Anitta, Daddy Yankee, Juanes, Karol G, Bad Gyal, Bizarrap, Feid, Mon Laferte, Jorge Drexler, Nathy Peluso y Rawayana, entre muchos otros. También forman parte de la ceremonia figuras como Silvana Estrada, Kany García, Milo J, Elena Rose y The Warning.

Además de actuaciones y entrega de premios, la noche también abre paso a la emoción con el homenaje a José Alfredo Jiménez, una de las figuras imprescindibles de la música mexicana. La ceremonia se encarga de recordar el legado del compositor, autor de canciones tan emblemáticas como El Rey y Caminos de Guanajuato, coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

Otro de los grandes protagonistas será Daddy Yankee, reconocido con el premio Persona del Año 2026 por su trayectoria, su impacto cultural y su contribución a la expansión internacional del reguetón. A ello se suma la celebración de géneros como la salsa, el regional mexicano y el pop, con nombres como Grupo Niche, Carín León, Grupo Frontera y Cristian Castro. Además, la organización también ha anunciado un tributo especial a Willie Colón, leyenda de la salsa.

La presencia española también tiene un papel destacado en la Latin Grammy Premiere, la ceremonia previa en la que se entregan la mayoría de los galardones. Pablo Alborán y Yerai Cortés son algunos de los artistas que actuarán en esta primera parte de la jornada, en la que también participarán Carminho, Akapellah, Jorge Celedón, Gusi, Kakalo, Karen Lizarazo, Víctor Nain Jr. y Marina Sena.

Leiva ha sido anunciado en la Premiere, aunque en esta ocasión como uno de los presentadores de los premios que se entregan en esta ceremonia conducida por Niña Pastori, Lila Downs y Daniela Mercury. El músico madrileño llega nominado a Mejor Canción Pop/Rock por Hasta que me quede sin voz y a Mejor Vídeo Musical en Versión Larga.

Los Latin Grammy 2026 se ìedem seguir desde España durante la madrugada del jueves 12 al viernes 13 de noviembre, a partir de las 02:00 horas (hora peninsular).