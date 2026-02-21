Álvaro de Luna anuncia su nuevo disco: "He hecho las mejores canciones de mi vida"

Álvaro de Luna publicó su último álbum de estudio en septiembre de 2023. Casi tres años después, el cantante de Todo contigo o Juramento eterno de sal está convencido de haber escrito "las mejores canciones" de su vida para su tercer disco, que verá la luz el próximo viernes 6 de marzo.

Así lo ha anunciado él mismo en redes sociales, donde no ha desvelado el título de su nuevo trabajo. En julio de 2025, Álvaro de Luna contó en Cuerpos especiales cómo podría llamarse: "Yo lo he pensado llamar Kintsugi por todo en lo que consiste el disco y todo lo que habla. Tengo idea de ese nombre u otro que se me ocurra".

Lo que sí ha compartido ha sido una galería de vídeos e imágenes, así como una profunda reflexión: "Durante todo este tiempo, he estado pasando por un proceso creativo muy intenso, muy bonito y muy honesto porque, de alguna forma, he vuelto a conectar conmigo mismo, con las canciones, con el querer contar historias desde la sinceridad y la honestidad", empieza diciendo Álvaro de Luna.

"Creo que he hecho las mejores canciones de mi vida hasta ahora (supongo que esta sensación siempre se tiene). Se ha creado un disco que me ha servido para sanarme. Tengo muchas ganas de que descubráis todo ese universo que hay a través de ellas, que todo lo que cuentan os llegue y conecte con vuestras historias", añade.

Por supuesto, Álvaro de Luna saldrá de gira con este disco. "Será increíble. Tengo mucha suerte de la familia que me ha acompañado en todos los shows. Cada uno de ellos es imprescindible para que todo salga perfecto. He tenido la suerte de rodearme de buenos amigos que han sido toda una inspiración para mí. Espero que disfrutéis del álbum tanto como yo he disfrutado del proceso", zanja.

Tras su paso por el Local de Ensayo Europa FM, Álvaro de Luna celebró el mayor concierto de su carrera en el Movistar Arena de Madrid en 2025. Ese mismo año, publicó tres canciones inéditas que podrían formar parte de su nuevo proyecto: en tu costado, me va a doler y dónde vamos?, en colaboración con Fernando Daniel.