Súmate a la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana
¿Qué pueblo debe llevarse el nuevo premio de Pueblos especiales? Dos localidades gallegas, una andaluza, otra valenciana y una quinta de León participan esta semana en el concurso de Cuerpos especiales para encontrar las localidades más molonas de España. ¡Vota en nuestra encuesta a tu favorito y descubre al ganador el lunes 23 de febrero!
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Cuerpos especiales se ha propuesto encontrar los pueblos más molones de España y esta semana cinco nuevos candidatos compiten por la victoria.
Por primera vez dos localidades gallegas entran en el concurso, al que se suma en esta ocasión una de León, que también debuta con una candidata; otra de Málaga y una quinta de Valencia. Todas buscan entrar en la lista de las más especiales junto a sitios como Monegrillo (Zaragoza), Berlanga (Badajoz) o Venta del Moro (Valencia).
Una semana más los oyentes sois los encargados de elegir a la localidad ganadora y, por tanto, al embajador que se lleve el kit de Cuerpos especiales.
¿Cuál debe ganar en esta ocasión? ¿Bardabás (Ourense), famosa por su Entroido? ¿Vila de Cruces (Pontevedra), donde se come la mejor empanada de Galicia? ¿Morgovejo (León), donde la Noche de Reyes se vive de lo más especial? ¿Torrox (Málaga) donde hay más de 9 km de playa? ¿O Tavernes Blanques (Valencia), famosa por su fábrica de porcelana?
Elige tu favorita y descubre al pueblo ganador en el programa del lunes 23 de febrero. ¡Tienes todo el fin de semana para votar!
Además, el lunes arranca un nuevo concurso y tú también puedes participar. Solo tienes que demostrar que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746. No te lo pienses mucho y escríbenos.
Elige al nuevo ganador de 'Pueblos especiales'
- 1
Morgovejo (León)
Población - 80 habitantes | Reclamo - la fiesta de Reyes con la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar | Otras cosas típicas - el concurso de decoración navideña, el plan de correr el aguinaldo del 6 de enero, la comida de matanza y su estética, con casas de piedra y construcciones tan antiguas que ya estaban ahí cuando nacieron los más viejos del lugar.
- 2
Vila de Cruces (Pontevedra)
Población - 4.967 habitantes | Reclamo - las aguas termales y la mejor empanada de Galicia | Otras cosas típicas - los bosques frondosos, su riqueza cultural con patrimonio románico, un pasado minero y la cuna del escritor Xosé Neira Vilas, la fiestas patronales de Nuestra Señora de los Dolores con un rally de carretillas y el alegato final de Sandra, su embajadora rural, con rima incluida.
- 3
Tavernes Blanques (Valencia)
Población - menos de 10.000 habitantes | Reclamo - su fábrica de porcelana, donde estuvo de visita Michael Jackson y hay réplicas de las figuras que le regalaron a las infantas Elena y Sofía por el día de su boda | Otras cosas típicas - su ermita, haber logrado el récord Guinness de ser el pueblo con más densidad de población de Europa y la horchata.
- 4
Torrox (Málaga)
Población - alrededor de 22.000 habitantes | Reclamo - más de 9 km de playa y a pocos kilómetros la sierra de Tejera | Otras cosas típicas - Las migas hechas con harina de sémola con su propia fiesta antes de Nochebuena y la feria de El Morche en agosto por la Virgen del Carmen.
- 5
Barbadás (Ourense)
Población - 11.201 habitantes | Reclamo - el Entroido (o carnaval) | Otras cosas típicas - el pulpo, la empanada, lacón con grelos y el vino de mencía