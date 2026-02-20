Súmate a la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al ganador de la semana | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Cuerpos especiales se ha propuesto encontrar los pueblos más molones de España y esta semana cinco nuevos candidatos compiten por la victoria.

Por primera vez dos localidades gallegas entran en el concurso, al que se suma en esta ocasión una de León, que también debuta con una candidata; otra de Málaga y una quinta de Valencia. Todas buscan entrar en la lista de las más especiales junto a sitios como Monegrillo (Zaragoza), Berlanga (Badajoz) o Venta del Moro (Valencia).

Una semana más los oyentes sois los encargados de elegir a la localidad ganadora y, por tanto, al embajador que se lleve el kit de Cuerpos especiales.

¿Cuál debe ganar en esta ocasión? ¿Bardabás (Ourense), famosa por su Entroido? ¿Vila de Cruces (Pontevedra), donde se come la mejor empanada de Galicia? ¿Morgovejo (León), donde la Noche de Reyes se vive de lo más especial? ¿Torrox (Málaga) donde hay más de 9 km de playa? ¿O Tavernes Blanques (Valencia), famosa por su fábrica de porcelana?

Elige tu favorita y descubre al pueblo ganador en el programa del lunes 23 de febrero. ¡Tienes todo el fin de semana para votar!

Además, el lunes arranca un nuevo concurso y tú también puedes participar. Solo tienes que demostrar que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746. No te lo pienses mucho y escríbenos.