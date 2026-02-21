El dardo de Eva Soriano al jurado de 'El Desafío': "He aceptado mi destino"
Una gala más, Eva Soriano obtiene mala puntuación en El Desafío y se enfada con el jurado. Esta vez, la presentadora de Cuerpos especiales ha puesto en tela de juicio el criterio de Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val.
El pique de Eva Soriano con el jurado de 'El Desafío': "Hay una persecución hacia mí por parte de Santiago Segura"
Eva Soriano ha tenido que aprender a tocar un teclado sintetizador de doble cuerpo para actuar con la banda de Dani Fernández, quien ha acudido a El Desafío para cantar en directo. La presentadora de Cuerpos especiales ha realizado su prueba con seguridad, aunque ha tenido algunos fallitos.
"Yo lo he escuchado bien", ha empezado valorando el artista. "Solo decirle que ha habido un momentillo... a lo mejor, ahí un poquillo de tempo...", ha añadido a modo de 'pero'. El jurado ha tomado nota de las palabras de Dani Fernández, pues le ha otorgado a Eva Soriano la segunda peor nota de la gala: 7 puntos. "Se te han visto los errores; ha habido dos o tres momentos donde te has perdido", ha valorado Juan del Val.
"Cualquier cagada mía es una cagada enorme"
Al recibir su puntuación, Eva Soriano le ha lanzado un dardo al jurado: "Me gustaría que votarais con esa exactitud al resto de mis compañeros cuando la cagan en algo, pero no pasa nada. Ya he aceptado mi destino aquí: cualquier cagada mía es una cagada enorme, cualquier cagada del resto, no", ha dicho, riéndose al mirar a sus compañeros.
En la clasificación general, la presentadora de Cuerpos especiales va penúltima con 79 puntos. La semana que viene, tendrá que enfrentarse a la apnea.
Así ha sido su prueba en la Gala 7
Durante la prueba, Eva Soriano se ha convertido en una integrante más del grupo al tocar un teclado sintetizador de doble cuerpo durante más de tres minutos. Juntos han interpretado Me has invitado a bailar, uno de los mayores éxitos de Dani Fernández.
"Yo siempre digo que, para la gente que no ha tocado nunca un instrumento, lo más difícil es hacerlo una vez con gente y que no se te vaya ni un poco el tempo ni un poquito los nervios", ha defendido Dani Fernández. "Parece fácil lo que hacemos, pero cuando te pones con toda la gente mirando es lo más difícil".
Resultado de la Gala 7 de 'El Desafío 6'
- 1. Jessica Goicoechea - 30 puntos
- 2. Eduardo Navarrete - 20
- 3. Patricia Conde - 19
- 4. José Yélamo - 14
- 5. Daniel Illescas - 13
- 6. María José Campanario - 8
- 7. Eva Soriano - 7
- 8. Willy Bárcenas - 3
Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 7
- 1. Patricia Conde - 120 puntos
- 2. Daniel Illescas - 119
- 3. José Yélamo - 114
- 4. Jessica Goicoechea - 113
- 5. Willy Bárcenas - 106
- 6. Eduardo Navarrete - 94
- 7. Eva Soriano - 79
- 8. María José Campanario - 68