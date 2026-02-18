Leire Martínez presenta su primer disco en solitario: "Llegué a dudar de mi capacidad y por eso pedí ayuda"
Leire Martínez ha vuelto a Cuerpos especialespara presentar Historias de aquella niña, su primer álbum en solitario que llega este viernes 20 de febrero. La intérprete explica por qué ha conseguido sacar el disco tan rápido y cuenta cómo plantea su gira que arranca el domingo en Madrid. Además, adelanta en exclusiva una parte de El Ruido, su colaboración con Miranda!, y explica cómo surgió este tema.
El viernes 20 de febrero Leire Martínez lanza su esperado primer disco en solitario, Historias de aquella niña, un álbum que nunca pensó que iba a sacar.
"Es flipante. Es una sensación superextraña, sobre todo porque nunca imaginé hacer esto", ha confesado a Eva Soriano y Nacho García en su visita este miércoles a Cuerpos especiales. "De pronto, me he visto en otro escenario y he dicho, Adelante. Y estoy superfeliz porque ha sido supergratificante", ha dicho sobre cómo cambió su vida tras tener que salir de La Oreja de Van Gogh, banda de la que fue vocalista durante 17 años.
El primer disco en solitario de Leire Martínez ha llegado rápido, muy rápido, sobre todo si se tiene en cuenta que no estaba en proceso cuando en abril de 2025 lanzó Mi Nombre. "Cuando la saqué tenía en mente hacer más cosas pero en ese momento tenía la necesidad de validar una emoción concreta que estaba sintiendo", ha dicho sutilmente para luego ser más clara: "Estaba muy rebotada".
"Cuando saqué 'Mi nombre' tenía la necesidad de validar una emoción concreta que estaba sintiendo. Estaba muy rebotada"
"Tuve que darle lugar a esa emoción porque sino me daba cuenta de que no era capaz de hablar de otras cosas", ha seguido la cantante para la que esta canción fue "ese escupir o vomitar esa parte" por la que transitó tras la que afortunadamente han podido llegar otros temas como Tres deseos, Tonto por ti o No se me da bien odiarte.
En menos de un año ha hecho un disco con 12 canciones en el que colabora con Abraham Mateo, Edurne, Miranda! y Andrés Suárez. "Yo creo que el secreto de aligerar los tiempos, de que el disco haya salido tan rápido es que pedí ayuda. Tenía claro cuáles eran mis limitaciones, o pensaba que las tenía, y dije, No me voy a enrocar aquí, a intentar hacer 100% todo", ha dicho la cantante a la que este trabajo le ha servido para aprender a valorarse más.
"Me he dado cuenta de que tengo más capacidad de lo que pensaba", ha añadido para luego confesar que llegó a dudar de sus posibilidades: "Por eso pedí ayuda. Afortunadamente esa ayuda ha hecho que me empujen y que haya aligerado todo".
Abraham Mateo y su colaboración con Miranda!
Edurne, que arranca este domingo 22 de febrero la gira presentación del álbum, reconoce que esta nueva etapa le está sirviendo para acercarse a otro público.
Una de las razones es su colaboración con Abraham Mateo, a quien conoce desde que es un niño y con quien afianzó su relación gracias al programa Operación Triunfo. Ahí surgió su colaboración en Tonto por ti. "A priori no hubiera planteado un tema como este pero a través de él dije, vamos a jugar", ha contado.
También Operación Triunfo le ha servido para acercarse a otro público. "De pronto te escucha gente que no solo lo hace a través sus padres, sino por ellos mismos", ha dicho descartando cualquier posibilidad de hacer bailes en TikTok.
Otro de los temas del disco es El Ruido, en el que colabora con Miranda! y del que muy pronto saldrá el videoclip. En exclusiva la cantante ha contado que lo han grabado esta semana y también en exclusiva han compartido un adelanto (muy extenso) de la canción. ¡No te pierdas cómo suena!