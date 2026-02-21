¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 7

La séptima gala de El Desafío 6 ha sido muy musical gracias a Dani Fernández, quien ha acudido al programa como invitado para actuar en la prueba de Eva Soriano. Sin embargo, la noche también ha estado marcada por el agua helada de Eduardo Navarrete o la angustiosa apnea de Jessica Goicoechea...

Jessica Goicoechea y Eduardo Navarrete, favoritos de la gala

El jurado ha situado en lo más alto de la tabla a la influencer y al diseñador de moda. Al final, Jessica Goicoechea se ha llevado su segunda victoria en el programa por haber aguantado 3:52 minutos en la apnea.

Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val le han otorgado su máxima puntuación, hasta un total de 30 puntos. El resultado ha sido bien merecido, pues Jessica ha llegado al límite con su prueba: "Mi meta era superar a Willy. Tuvo varios comentarios de... 'Bueno, que me gane Dani vale, pero Jessica no'. Y dije: 'Pues le tengo que ganar'... He hecho lo que he podido; he salido realmente desmayada. No sabía ni dónde estaba", ha comentado al terminar su desafío.

Jessica Goicoechea en la apnea de 'El Desafío 6' | Atresmedia

Los 11.500 euros del premio han ido a parar a la Asociación Española Contra el Cáncer: "Todavía necesitamos muchísima investigación y ayuda para la cura. Espero que les sirva de algo", ha comentado Jessica Goicoechea.

Resultado de la Gala 7 de 'El Desafío 6'

1. Jessica Goicoechea - 30 puntos

2. Eduardo Navarrete - 20

3. Patricia Conde - 19

4. José Yélamo - 14

5. Daniel Illescas - 13

6. María José Campanario - 8

7. Eva Soriano - 7

8. Willy Bárcenas - 3

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 7

La clasificación general vuelve a sufrir grandes cambios. A Daniel Illescas solo le ha durado una semana el liderato, pues Patricia Conde se ha puesto en cabeza con 120 puntos. Por su parte, Willy Bárcenas desciende de la segunda a la quinta posición por su mal resultado en la gala.

1. Patricia Conde - 120 puntos

2. Daniel Illescas - 119

3. José Yélamo - 114

4. Jessica Goicoechea - 113

5. Willy Bárcenas - 106

6. Eduardo Navarrete - 94

7. Eva Soriano - 79

8. María José Campanario - 68

¿Qué retos afrontarán en la Gala 8 de 'El Desafío 6'?

La semana que viene, Eva Soriano se enfrenta a la prueba más temida del programa: la apnea. ¿Cómo se le dará el reto a la presentadora de Cuerpos especiales?