La nueva canción de Leire Martínez sobre La Oreja de Van Gogh: letra y significado de 'Aquí estaré'
Más allá de Mi nombre, el primer disco en solitario de Leire Martínez incluye otra canción que habla sin rodeos sobre su salida de La Oreja de Van Gogh. Se titula Aquí estaré y es una sincera balada donde el rencor deja paso a la emoción.
El 11 de abril de 2025, Leire Martínez estrenó su primer sencillo en solitario. Mi nombre mostraba su polémica salida de La Oreja de Van Gogh, grupo del que fue vocalista durante 17 años. "Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya", dice la letra. Ahora, la artista ha publicado otra canción sobre su experiencia con el grupo como parte de su álbum debut Historias de aquella niña.
Se trata de Aquí estaré, una emotiva balada donde no queda rastro del rencor. En ella, Leire Martínez parece cantarle a quienes la apoyaron y a sus excompañeros con sinceridad durante casi cuatro minutos —es el tema más largo del disco—. "Todo cambió, yo nunca he cambiado / Sigo estando en donde crecí", canta en la primera estrofa.
"Lo que tuvimos se nos apagó"
A pesar de todo lo ocurrido, ella nunca olvidará lo vivido. "Ya no queda nada de mi canto con tu voz / Se vació la grada, se ha apagado la función / Y, sin previo aviso, el momento preciso / Lo que tuvimos se nos apagó / Ya sé que quedan historias que jamás yo contaré / Miles de memorias en las que recordaré / Que ahora, y por siempre, aquí estaré", dice el estribillo.
¿Leire Martínez volvería a La Oreja de Van Gogh?
A raíz de esta canción, ABC le preguntó a Leire Martínez si estaría dispuesta a regresar a La Oreja de Van Gogh si se lo ofrecieran. "Hasta que no me viese en ese momento, no podría contestar. Yo nunca cierro puertas, porque sería negar parte importante de mi vida", empezó diciendo.
Así, la artista dejó la puerta abierta ante esa posibilidad: "Las cosas se acabaron como se acabaron, pero eso no implica que el tiempo que pasé con ellos no tuviera también muchas cosas maravillosas. No quiero renunciar a eso, ni olvidarlo, ni desterrarlo. Si llega ese día, habría que ver cómo, por qué... Si llega ese momento y siento que es una opción, por qué no".
Letra completa de 'Aquí estaré'
Siento que aún te debo algo
No sé si mejor o peor
Pero si hay algo que tengo claro
Es que será en forma de canción
-
Todo cambió, yo nunca he cambiado
Sigo estando donde crecí
Donde el sol a veces mira hacia otro lado
Donde el frío forma parte de ti
-
Por los momentos difíciles
Y por los que se han marchado
Aquí estoy para decirles que
Gracias por haber estado
Que vendrán días más grises
Y alguno más azulado
Como el día en que dijiste
"Tu música me ha salvado"
-
Y ya no
Ya no queda nada de mi canto con tu voz
Se vació la grada, se ha acabado la función
Y sin previo aviso, el momento impreciso
Lo que tuvimos se nos apagó
Ya sé aue quedan historias que jamás yo contaré
Miles de memorias en las que recordaré
Que ahora y por siempre
Aquí estaré
-
Dulce con un toque amargo
Pasamos del vino al café
De ser la manzana en el árbol
A cambiar el hambre por comer
-
Por los momentos dificiles
Y por los que se han marchado
Aquí estoy para decirles que
Gracias por haber estado
Que vendrán días más grises
Y alguno más azulado
Como el día en que dijiste
"Tú música me ha salvado"
-
