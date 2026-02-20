La nueva canción de Leire Martínez sobre La Oreja de Van Gogh: letra y significado de 'Aquí estaré'

El 11 de abril de 2025, Leire Martínez estrenó su primer sencillo en solitario. Mi nombre mostraba su polémica salida de La Oreja de Van Gogh, grupo del que fue vocalista durante 17 años. "Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya", dice la letra. Ahora, la artista ha publicado otra canción sobre su experiencia con el grupo como parte de su álbum debut Historias de aquella niña.

Se trata de Aquí estaré, una emotiva balada donde no queda rastro del rencor. En ella, Leire Martínez parece cantarle a quienes la apoyaron y a sus excompañeros con sinceridad durante casi cuatro minutos —es el tema más largo del disco—. "Todo cambió, yo nunca he cambiado / Sigo estando en donde crecí", canta en la primera estrofa.

"Lo que tuvimos se nos apagó"

A pesar de todo lo ocurrido, ella nunca olvidará lo vivido. "Ya no queda nada de mi canto con tu voz / Se vació la grada, se ha apagado la función / Y, sin previo aviso, el momento preciso / Lo que tuvimos se nos apagó / Ya sé que quedan historias que jamás yo contaré / Miles de memorias en las que recordaré / Que ahora, y por siempre, aquí estaré", dice el estribillo.

¿Leire Martínez volvería a La Oreja de Van Gogh?

A raíz de esta canción, ABC le preguntó a Leire Martínez si estaría dispuesta a regresar a La Oreja de Van Gogh si se lo ofrecieran. "Hasta que no me viese en ese momento, no podría contestar. Yo nunca cierro puertas, porque sería negar parte importante de mi vida", empezó diciendo.

Así, la artista dejó la puerta abierta ante esa posibilidad: "Las cosas se acabaron como se acabaron, pero eso no implica que el tiempo que pasé con ellos no tuviera también muchas cosas maravillosas. No quiero renunciar a eso, ni olvidarlo, ni desterrarlo. Si llega ese día, habría que ver cómo, por qué... Si llega ese momento y siento que es una opción, por qué no".

Letra completa de 'Aquí estaré'

Siento que aún te debo algo

No sé si mejor o peor

Pero si hay algo que tengo claro

Es que será en forma de canción

-

Todo cambió, yo nunca he cambiado

Sigo estando donde crecí

Donde el sol a veces mira hacia otro lado

Donde el frío forma parte de ti

-

Por los momentos difíciles

Y por los que se han marchado

Aquí estoy para decirles que

Gracias por haber estado

Que vendrán días más grises

Y alguno más azulado

Como el día en que dijiste

"Tu música me ha salvado"

-

Y ya no

Ya no queda nada de mi canto con tu voz

Se vació la grada, se ha acabado la función

Y sin previo aviso, el momento impreciso

Lo que tuvimos se nos apagó

Ya sé aue quedan historias que jamás yo contaré

Miles de memorias en las que recordaré

Que ahora y por siempre

Aquí estaré

-

Dulce con un toque amargo

Pasamos del vino al café

De ser la manzana en el árbol

A cambiar el hambre por comer

-

Por los momentos dificiles

Y por los que se han marchado

Aquí estoy para decirles que

Gracias por haber estado

Que vendrán días más grises

Y alguno más azulado

Como el día en que dijiste

"Tú música me ha salvado"

-

Y ya no

Ya no queda nada de mi canto con tu voz

Se vació la grada, se ha acabado la función

Y sin previo aviso, el momento impreciso

Lo que tuvimos se nos apagó

Ya sé que quedan historias que jamás yo contaré

Miles de memorias en las que recordaré

Que ahora y por siempre

Aquí estaré