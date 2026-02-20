Letra de 'Torrente Presidente', la canción de Taburete para la película de Santiago Segura

Taburete, la banda madrileña de Willy Bárcenas y Antón Carreño, ha publicado la canción original de la película Torrente Presidente bajo el mismo título. Al igual que la película de Santiago Segura, que se estrena el 13 de marzo, la letra tira de comedia para lanzar dardos a la política española actual.

"Señor Torrente, es usted mi presidente / Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones / Señor Torrente, el vigía de occidente / Es putero y machirulo, facha y drogodependiente", dice el último estribillo, posiblemente inspirado en Pedro Sánchez o José Luis Ábalos. "Si me dices lo que quiero oír, te voto aunque reviente", dice otro verso.

La letra parece que también ironiza sobre la nostalgia por el franquismo: "Allá en mi pasado todo iba mejor / Decían que así ganábamos todos", cantan en la primera estrofa.

"Aunque mientas noche y día, tú eres de mi ideología"

"La verdad es que es un temazo", asegura el cineasta en el vídeo promocional de la canción, que está compuesta por Willy Bárcenas, Santiago Segura, Antonio de la Fuente y Daniel Guadaño.

El pasado 13 de febrero, Santiago Segura puso a la venta las entradas en preventa de Torrente Presidente con un objetivo: que los fans de la saga disfruten de la película antes que el resto. "Ese fin de semana verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste", dijo el director. "Luego ya sacaremos tráiler y póster, también haremos pases para la prensa especializada, la premiere con alfombra roja para famosetes o lo que sea menester".

Letra de 'Torrente Presidente', la canción de Taburete

Nada es igual, todo está cambiado

Allá en mi pasado todo iba mejor

Decían que así ganábamos todos

Nos toman por tontos

No quiero seguir ya así

-

Señor Torrente, es usted mi presidente

En las calles y en los bares, José Luis está presente

Señor Torrente, cómo te adora la gente

Si me dices lo que quiero oír, te voto aunque reviente

-

Tengo que, así, lograr esa hazaña

Que el pueblo de España vuelva a resurgir

Y caminar hacia un mundo nuevo

Coger por los cuernos, coger las cosas de raíz

-

Señor Torrente, es usted mi presidente

Aunque mientas noche y día, tú eres de mi ideología

Señor Torrente, cómo te adora la gente

Viene del pueblo llano, yo te quiero campechano

-

Señor Torrente, es usted mi presidente

Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones

Señor Torrente, el vigía de occidente

Es putero y machirulo, facha y drogodependiente