Leire Martínez renace con 'Historias de aquella niña', su álbum debut

El 14 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh anunció la salida de Leire Martínez como vocalista tras 17 años juntos. Ahora, un año y medio después, la cantante publica el primer disco de su carrera en solitario que no ignora su pasado.

En Historias de aquella niña, Leire Martínez conecta con sus sueños de la infancia, con su lado romántico y con su propia identidad como artista y persona. "Siento cómo vuela mi inspiración / Y esta melodía me empuja a preguntarme quién soy", canta en Cabeza de ratón. "No tienes la culpa / De haber perdido tu palabra, tu voz / No haber protegido a aquella niña en tu interior", dice en Aquella niña.

Estas composiciones muestran una nueva faceta de la donostiarra, pues durante su paso por La Oreja de Van Gogh decidió no componer. "Ellos tenían una forma de hacer las cosas, y yo me adapté. De hecho, soy coautora de Cometas por el cielo, pero no me sentí cómoda en ese proceso y preferí no participar en los siguientes", contó en Cuerpos especialeshace un año. No por casualidad, su álbum debut recuerda a ese disco de 2011.

Historias de aquella niña apuesta por el pop-rock, las melodías in crescendo, la batería, la guitarra, los sintetizadores… pero, sobre todo, apuesta por el trabajo colectivo. El proyecto cuenta con varios compositores, productores y cuatro artistas invitados: Abraham Mateo, Edurne, Miranda! y Andrés Suárez. "Yo creo que el secreto de que el disco haya salido tan rápido es que pedí ayuda. Tenía claro cuáles eran mis limitaciones, o las que pensaba que tenía, y dije: 'No voy a intentar hacer cien por cien todo'. [...] Afortunadamente, esa ayuda ha hecho que me empujen", ha dicho en Cuerpos especiales sobre haber superado sus inseguridades como autora.

'Mi nombre'

No por obvio es menos cierto: el disco comienza por el principio. Mi nombre fue la primera canción en solitario de Leire Martínez, la que le permitió expresar su versión más visceral. Con este tema potente y combativo, la artista puso en relieve sus 17 años en La Oreja de Van Gogh. "Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya", dice el estribillo.

'No se me da bien odiarte' con Edurne

También a modo de single, Leire Martínez publicó esta colaboración con Edurne sobre una ruptura sin rencor: "No se me da bien odiarte, por favor, pon de tu parte / Solo me falta rogarte y pedirte que me falles / Porque prefiero mil veces una guerra entre los dos / A estar segura de que no te merezco / Y, aun así, me quieras más que yo", cantan en el estribillo.

'Tres deseos'

Este fue el segundo sencillo del disco, donde Leire Martínez encapsula el sonido y la estructura pop más reconocibles de su paso por La Oreja de Van Gogh. En sus propias palabras, "es una historia que reflexiona sobre el miedo que se tiene a soltar algo que no está funcionando por no quedarnos solos".

'¿Será diferente?'

Con notas agudas como seña de identidad, la cuarta pista del disco mantiene la estructura clásica del pop para narrar una ruptura. "¿Será diferente? ¿Hoy sabrás cuidar lo que tantas veces no supiste amar?", dice la letra del estribillo. La segunda estrofa podría estar vinculada con sus cuatro excompañeros del grupo. Los versos "Abro un libro al revés con solo cuatro hojas / Una quinta está rota y con borrones de ayer" podrían ser una referencia a La Oreja de Van Gogh, con quien publicó cuatro álbumes de estudio.

'El ruido' con Miranda!

La segunda colaboración del disco es con Miranda!, el conocido grupo argentino que deja huella en El ruido con su característico sonido electrónico. En línea con Mi nombre, este tema habla sobre la importancia de priorizarse a una misma: "Vamos a unir esas piezas / Vamos a ser la de antes / La que no tenía miedo a volar".

'Aquella niña'

Es la primera balada, la que pone título al álbum. Con ella, parece que Leire Martínez le canta a una versión pasada de sí misma. "No tienes la culpa / De haber perdido tu palabra, tu voz / No haber protegido a aquella niña en tu interior / Que tanto ha callado en su habitación / Recuerda que hiciste lo mejor para las dos", canta en el estribillo. El título podría ser una referencia a Esa chica, una balada de La Oreja de Van Gogh de 2016.

'Cabeza de ratón'

Sin duda, Cabeza de ratónes el tema más potente, energético y carismático gracias a los coros y sintetizadores. La fuerza de su voz recuerda a uno de sus éxitos con el grupo, La niña que llora en tus fiestas (2011), aunque aquí reivindica su labor en La Oreja de Van Gogh y se despide de aquella época: "Soy yo quien ahora dice adiós / Con un bis en la garganta / Ya canté la canción de marioneta que ahora estaba colgada / Sin brocas ni bengalas".

'Su maldición'

En esta canción, la batería funciona como símbolo del apoyo mutuo y la superación del dolor. Aquí, Leire Martínez muestra su sororidad hacia una amiga que sufrió una larga relación basada en el maltrato. "Y a los que vieron tus marcas / Que hoy te vean ponerte de pie / Cada día lo intentas y sé que no vas a olvidarlo / Pero abriste los ojos y ya solo buscas esa protección / Él siguió en sus mentiras y ya no se las cree nadie / Aunque intente huir, tú serás su maldición", dice la letra.

'Mírame' con Andrés Suárez

Las voces de Leire Martínez y Andrés Suárez se unen en este tema romántico protagonizado por la guitarra. La letra es una intensa declaración de amor: "Quédate con quien te mire como lo hago yo / Cuando despierto y a mi lado, tú / [...] / Vamos juntos de la mano / Siempre juntos / [...] / Mírame, si no soy yo, con quién vas a morir".

'Cosas de la vida'

Con una sonoridad cercana a su primer disco con La Oreja de Van Gogh, A las cinco en el Astoria (2005), Cosas de la vida es una composición vitalista y amorosa donde la guitarra en la primera estrofa deja paso a la batería. "Quiero que bailemos en la cama / Y hacernos un concierto en el balcón", dice la letra.

'Aquí estaré'

La voz aguda de Leire Martínez brilla en esta balada donde canta sobre La Oreja de Van Gogh desde la emoción, y no desde el rencor de Mi nombre. Sus casi cuatro minutos la convierten en la canción más larga del disco, pero también en la más emotiva y sincera. "Ya no queda nada de mi canto con tu voz / Se vació la grada, se ha apagado la función / Y, sin previo aviso, el momento preciso / Lo que tuvimos se nos apagó / Ya sé que quedan historias que jamás yo contaré / Miles de memorias en las que recordaré / Que ahora, y por siempre, aquí estaré", dice el estribillo.

'Tonto por ti' con Abraham Mateo

El bonus track de Historias de aquella niña es una colaboración con Abraham Mateo, con quien coincidió como jurado de Operación Triunfo 2025. Es la pista más desenfadada del álbum, donde la donostiarra adapta su estilo al del gaditano. "Contigo el tiempo es oro / Por ti lo dejo todo", dice el puente.

El renacer de Leire Martínez es personal y profesional. Durante el proceso de creación de Historias de aquella niña, la cantante se reconcilió con su faceta como compositora. El disco, que confirma su buen hacer dentro del pop-rock, sirve como una despedida a sus años en La Oreja de Van Gogh y como un golpe sobre la mesa como artista en solitario; una artista que aún tiene muchas historias por contar.