Álvaro de Luna se pone romántico junto a Jelen Patiño en 'Hasta el amanecer'

Álvaro de Luna es una máquina de hacer temas de amor de lo más cañeros. Y ahora es el turno de Hasta el amanecer, el que se convierte en segundo single de su tercer álbum, Azulejos.

El sevillano, que acaba de arrancar Dime Dónde Estás Tour y, a su vez, sigue trabajando en su próximo proyecto, estrenó el pasado 6 de marzo la canción Dime dónde estás y este viernes 15 de mayo lanza este otro adelanto en el que no se anda con rodeos y pone toda la carne en el asador.

A ritmo del pop rock que lo caracteriza, el artista le canta al amor al que siente que estaba predestinado. "Siento que te conozco de otra vida | probar tus labios eso no se olvida | abriendo puertas, sanando heridas | sin miedo al éxito, misión suicida", transmiten los versos de Hasta el amanecer.

Con este adelanto, el sevillano nos muestra una versión de sí mismo sin complejos y con mucha identidad, que marca el concepto que parece que seguirá Azulejos.

Jelen Patiño, protagonista del vídeoclip

Qué mejor manera de ilustrar la canción que con la historia real, antes de que se arranquen las especulaciones. Y así lo ha decidido Álvaro de Luna, que apuesta por un videoclip junto a su actual pareja, la influencerJelen Patiño.

La joven, a la que cita en la presentación oficial del tema, no aparecía inicialmente referenciada en las publicaciones promocionales del artista, pero sus fans cantante no tardaron en identificarla y celebrar a la pareja en los comentarios de la dos publicaciones.

De hecho, desde que anunciara la canción Álvaro ha dejado claro que estaría acompañado por Jelen, y lo mostró en redes con galerías de fotos de un viaje de la pareja a Viena. Ahora en el videoclip coge consistencia esta relación a través del proyecto, enamorando así aún más al público.

Con este movimiento la pareja ha llamado la atención, dado que tanto el cantante como la influencer son muy poco dados a compartir su vida privada. De hecho, esta es la primera vez que muestran su relación, y lo hacen bajo las órdenes de un director.

La letra de 'Hasta el amanecer' de Álvaro de Luna

Te vi de nuevo bailando en ese bar

No sé si ha sido el destino o fue casualidad

Que te he estado esperando

Desde hace tanto ya

Te acercas lento muy lento sin vacilar

Incendias todo por dentro disparando al azar

No sé si todo es incierto o es real

Pero me quiero quedar

[Estribillo]

Mirando al cielo hasta el amanecer

Aunque me mienta no olvidé tu piel

Robé tus besos, tuve tu querer

Más de 1000 noches recorriéndote

Mirando al cielo hasta el amanecer

Pisando a fondo sin retroceder

Cuidar tus miedos será mi deber

Más de 1000 noches recordándote

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Siento que te conozco de otra vida

Probar tus labios, eso no se olvida

Abriendo puertas, sanando heridas

Sin miedo al éxito, misión suicida

Te ves segura, linda y decidida

Siento que floto pero no hay deriva

Contigo tengo el alma protegida

Auto-blindao' de forma indefinida

[Estribillo]

Mirando al cielo hasta el amanecer

Aunque me mienta no olvidé tu piel

Robé tus besos, tuve tu querer

Más de 1000 noches recorriéndote

Mirando al cielo hasta el amanecer

Pisando a fondo sin retroceder

Cuidar tus miedos será mi deber

Más de 1000 noches recordándote

Mirando al cielo hasta el amanecer

Pisando a fondo sin retroceder

Cuidar tus miedos será mi deber

Más de 1000 noches recordándote