Álvaro de Luna se pone romántico junto a Jelen Patiño en 'Hasta el amanecer'
Álvaro de Luna va con todo en Hasta el amanecer, segundo single de su disco Azulejos. Con ritmo pegadizo y bailable, el sevillano habla de amor en esta canción para la que ha grabado un videoclip muy especial y personal. Su pareja, la influencer Jelen Patiño, lo acompaña como coprotagonista.
Álvaro de Luna es una máquina de hacer temas de amor de lo más cañeros. Y ahora es el turno de Hasta el amanecer, el que se convierte en segundo single de su tercer álbum, Azulejos.
El sevillano, que acaba de arrancar Dime Dónde Estás Tour y, a su vez, sigue trabajando en su próximo proyecto, estrenó el pasado 6 de marzo la canción Dime dónde estás y este viernes 15 de mayo lanza este otro adelanto en el que no se anda con rodeos y pone toda la carne en el asador.
A ritmo del pop rock que lo caracteriza, el artista le canta al amor al que siente que estaba predestinado. "Siento que te conozco de otra vida | probar tus labios eso no se olvida | abriendo puertas, sanando heridas | sin miedo al éxito, misión suicida", transmiten los versos de Hasta el amanecer.
Con este adelanto, el sevillano nos muestra una versión de sí mismo sin complejos y con mucha identidad, que marca el concepto que parece que seguirá Azulejos.
Jelen Patiño, protagonista del vídeoclip
Qué mejor manera de ilustrar la canción que con la historia real, antes de que se arranquen las especulaciones. Y así lo ha decidido Álvaro de Luna, que apuesta por un videoclip junto a su actual pareja, la influencerJelen Patiño.
La joven, a la que cita en la presentación oficial del tema, no aparecía inicialmente referenciada en las publicaciones promocionales del artista, pero sus fans cantante no tardaron en identificarla y celebrar a la pareja en los comentarios de la dos publicaciones.
De hecho, desde que anunciara la canción Álvaro ha dejado claro que estaría acompañado por Jelen, y lo mostró en redes con galerías de fotos de un viaje de la pareja a Viena. Ahora en el videoclip coge consistencia esta relación a través del proyecto, enamorando así aún más al público.
Con este movimiento la pareja ha llamado la atención, dado que tanto el cantante como la influencer son muy poco dados a compartir su vida privada. De hecho, esta es la primera vez que muestran su relación, y lo hacen bajo las órdenes de un director.
La letra de 'Hasta el amanecer' de Álvaro de Luna
Te vi de nuevo bailando en ese bar
No sé si ha sido el destino o fue casualidad
Que te he estado esperando
Desde hace tanto ya
Te acercas lento muy lento sin vacilar
Incendias todo por dentro disparando al azar
No sé si todo es incierto o es real
Pero me quiero quedar
[Estribillo]
Mirando al cielo hasta el amanecer
Aunque me mienta no olvidé tu piel
Robé tus besos, tuve tu querer
Más de 1000 noches recorriéndote
Mirando al cielo hasta el amanecer
Pisando a fondo sin retroceder
Cuidar tus miedos será mi deber
Más de 1000 noches recordándote
----
Siento que te conozco de otra vida
Probar tus labios, eso no se olvida
Abriendo puertas, sanando heridas
Sin miedo al éxito, misión suicida
Te ves segura, linda y decidida
Siento que floto pero no hay deriva
Contigo tengo el alma protegida
Auto-blindao' de forma indefinida
[Estribillo]
Mirando al cielo hasta el amanecer
Aunque me mienta no olvidé tu piel
Robé tus besos, tuve tu querer
Más de 1000 noches recorriéndote
Mirando al cielo hasta el amanecer
Pisando a fondo sin retroceder
Cuidar tus miedos será mi deber
Más de 1000 noches recordándote
Mirando al cielo hasta el amanecer
Pisando a fondo sin retroceder
Cuidar tus miedos será mi deber
Más de 1000 noches recordándote