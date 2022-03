Álvaro de Luna presenta 'Levantaremos el Sol', su primer álbum

Lejos ha quedado aquel tiempo en el que Álvaro de Luna publicaba sus canciones de forma independiente y fue el boca-oreja lo que hizo que todo el mundo hablase de él. Poco después, en 2017, formó Sinsinati y una de las canciones que más sonaron en 2018 fue Indios y vaqueros.

Cuatro años después, Álvaro de Luna ha encontrado su camino con su carrera en solitario que también empezó por todo lo alto con Juramento eterno de sal, tema que todavía sigue sonando en Europa FM. Esta canción fue el primer avance de Levantaremos el sol, el primer disco que ve la luz acompañado del videoclip de la canción que da nombre al álbum.

"Levantaremos al sol es una ópera prima que no pretende serlo. Es una apología al adiós que se resiste, al amor que abandona la fiesta y tienes que seguir bailando para que no se note cuando todas las canciones te recuerdan a ella, al dolor acompasado y a un perdón que ya no sirve por su vuelo retrasado pero también a esperanza comedida, a promesas en la playa, a desvivirse de las ganas", así describen este nuevo trabajo en su presentación.

De la mano de Paco Salazar como productor, Álvaro coquetea de una forma nativa entre el pop rock, el folk y lo urbano confirmando gracias a su voz que, en lo que respecta a la música con corazón menos siempre es mucho más. El disco contiene los singles Juramento Eterno de Sal, Paris, Duele, además de otros nuevos temas como Flores en Abril, Nos quedara, Quizás, y compartiendo el mismo nombre que el álbum Levantaremos al Sol.