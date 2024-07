Álvaro Mayo y Troye Sivan: ¿Inspiración o plagio?

Álvaro Mayo, cantante de la última edición de Operación Triunfo que prefiere llamarse Mayo, está siendo muy criticado en redes por el dudoso parecido entre su música y la de Troye Sivan, el icono pop que despunta con temas como Rush, sus diseños o sus alianzas con grandes firmas de moda.

El artista australiano comenzó su carrera en 2006, aunque no fue reconocido hasta el año 2014 cuando su música alcanzo el top de las plataformas de streaming. Ha conseguido meter sus temas Happy Little Pill y Youth en lo más alto de las listas musicales.

Por su parte, Mayo es uno de los It Boys revelación de la industria del pop nacional, con un estilo y carisma han impactado en los jóvenes, a lo que se ganó tras su paso por el programa musical.

Es inevitable que los artistas se inspiren y se alimenten de los estilos y géneros de otros, la retroalimentación ayuda a cualquiera a seguir creando y a no quedarse en blanco ante alguna idea.

En el videoclip de So Cute, el segundo single del extriunfito -primero de su álbum- los planos, secuencias y la estética guardan un gran parecido con el hit de Sivan Rush.

Sin embargo, los usuarios de redes creen que esta vez la inspiración podría pasar a llamarse plagio.

Él, conocedor de la polémica sobre su parecido razonable, se adelantaba y negaba ser una copia. En la revista Cosmopolitan declaraba: "Me encanta la cultura pop, cojo inspiración de muchas divas". "Se me compara con Troye Sivan, me dicen que soy idéntico y mis bailes se parecen mucho. Me siento afortunado por ello, pero creo que solo nos parecemos en que somos chicos homosexuales, delgados y que cantamos", añadía el andaluz.

La similitud

La anécdota que ha despertado esta marea de comentarios es un pequeño detalle de la performance de Álvaro Mayo en uno de sus últimos conciertos. El artista lucía un estilismo muy similar al de Troye que muchos seguidores no tardaron en criticar.